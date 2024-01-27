У Харкові та Полтаві гриміли вибухи. РФ запустила ракети: "прильот" у Кременчуцькому районі

Тривогу оголошено майже по всій країні, Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ракет в напрямку Кременчука

Крилата ракета (Ілюстративне фото - Повітряне командування Центр)

Ввечері 27 січня у Харкові прогриміли вибухи. Тривогу оголошено майже по всій країні, Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ракет в напрямку Кременчука.

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О 19:54 Повітряні сили попередили про російські ракети, що летять на Кременчук. О 20:03 у ЗСУ зазначили, що ракети зі сходу – на Полтаву і Кременчук.

О 20:00 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті чути вибухи.

О 20:06 полтавські пабліки повідомили про вибухи. Голова ОВА Філіп Пронін закликав зберігати спокій і перебувати в укриттях до відбою.

Карта тривог станом на 20:09:

ДОПОВНЕНО О 20:45. Пронін повідомив, що росіяни атакували Полтавщину ракетами. В області працювали сили протиповітряної оборони.

"Є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав глава ОВА.