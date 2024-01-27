В Харькове и Полтаве гремели взрывы. РФ запустила ракеты: "прилет" в Кременчугском районе

В Харькове и Полтаве гремели взрывы. РФ запустила ракеты: "прилет" в Кременчугском районедополнено
Вечером 27 января в Харькове прогремели взрывы. Тревога объявлена почти по всей стране, Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ракет в направлении Кременчуга.
В 19:54 Воздушные силы предупредили о летящих на Кременчуг российских ракетах. В 20:03 в ВСУ отметили, что ракеты с востока – на Полтаву и Кременчуг.
В 20:00 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе слышны взрывы.
В 20:06 полтавские паблики сообщили о взрывах. Глава ОВА Филипп Пронин призвал сохранять спокойствие и находиться в укрытиях до отбоя.
Карта тревог по состоянию на 20:09:
ДОПОЛНЕНО В 20:45. Пронин сообщил, что россияне атаковали Полтавщину ракетами. В области работали силы противовоздушной обороны.
"Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло за собой пожар. Информация о пострадавших уточняется", – написал глава ОВА.
- 23 января Россия устроила масштабную комбинированную ракетную атаку – применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Тогда из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.