В Харькове и Полтаве гремели взрывы. РФ запустила ракеты: "прилет" в Кременчугском районе

Тревога объявлена почти по всей стране, Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ракет в направлении Кременчуга

Крылатая ракета (Иллюстративное фото - Воздушное командование Центр)

Вечером 27 января в Харькове прогремели взрывы. Тревога объявлена почти по всей стране, Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ракет в направлении Кременчуга.

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В 19:54 Воздушные силы предупредили о летящих на Кременчуг российских ракетах. В 20:03 в ВСУ отметили, что ракеты с востока – на Полтаву и Кременчуг.

В 20:00 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе слышны взрывы.

В 20:06 полтавские паблики сообщили о взрывах. Глава ОВА Филипп Пронин призвал сохранять спокойствие и находиться в укрытиях до отбоя.

Карта тревог по состоянию на 20:09:

ДОПОЛНЕНО В 20:45. Пронин сообщил, что россияне атаковали Полтавщину ракетами. В области работали силы противовоздушной обороны.

"Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло за собой пожар. Информация о пострадавших уточняется", – написал глава ОВА.