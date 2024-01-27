Удар по Полтавщине. Предварительно, Россия выпустила две баллистические ракеты – фото

Во время ракетной атаки вечером 27 января взрывы также были в Харькове

Фото - Полтавська ОВА

В Кременчугском районе Полтавской области продолжается ликвидация пожара в результате российской атаки по промышленному объекту. Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин и показал фото.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По предварительным данным, россияне ударили двумя баллистическими ракетами.

Информация о жертвах и пострадавших сейчас отсутствует. На месте работают все необходимые экстренные службы.

Также вечером 27 января россияне атаковали дронами: в Запорожье есть "прилет" по одному из объектов. В Днепропетровской области силы ПВО сбили один "шахед".

Читайте также: На разбор завалов после атаки РФ на Нью-Йорк ушло почти две недели. Погибли семья и соседи