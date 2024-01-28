Силы обороны уничтожили четыре из восьми "шахедов", оккупанты били "Искандерами" и С-300

Мобильная огневая группа (Иллюстративное фото: Алексей Кулеба)

Силы обороны уничтожили четыре из восьми дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми российские захватчики атаковали в ночь на 28 января. Также оккупанты ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавской области и тремя С-300 по Донецкой. Об этом сообщают Воздушные силы.

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Россияне атаковали "шахедами" из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край, юго-восточное направление), ракетами "Искандер-М" из района Воронежской области РФ и С-300 с временно оккупированной территории Донецкой области, пишут военные.

Захватчики атаковали гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях, сообщают ВС.

Мобильные огневые группы Воздушных сил уничтожили четыре из восьми "шахедов", которыми оккупанты атаковали прифронтовую зону, заключает ведомство.

Инфографика: Воздушные силы

СПРАВКА. "Искандер" — семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса "земля-земля". Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" — не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной).

К вечеру 27 января Россия атаковала дронами Запорожье, глава ОВА сообщил о повреждении объекта инфраструктуры. В Днепропетровской обладминистрации сообщили о сбивании одного "шахеда" над Новомосковским районом.

Тогда же в Харькове и Полтаве прогремели взрывы, Воздушные силы предупредили о летевших на Кременчуг российских ракетах.

Глава Полтавской ОВА сообщил, предварительно, об ударе двумя баллистическими ракетами и продолжении ликвидации пожара в результате российской атаки по промышленному объекту.

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