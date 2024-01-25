З'явилися фото наслідків удару по Одесі. Руйнування багатоповерхівок та меблевого комбінату

Є прильоти в багатоповерхову новобудову, а також складське приміщення меблевого комбінату в промисловій зоні

Наслідки удару по Одесі (Фото: Одеська ОВА)

З'явилися знімки наслідків удару російських окупантів дронами-камікадзе Shahed-136 по Одесі пізно ввечері 25 січня, які опублікував голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, один із безпілотників влучив у частково заселену багатоповерхівку-новобудову в Хаджибейському районі, почалася пожежа, пошкоджено кілька квартир, є постраждалий з опіками, його госпіталізували.

Ще один підбитий "шахед" під час падіння пробив дах двоповерхового житлового будинку в Приморському районі, в цьому ж кварталі впав ще один БпЛА, вибухова хвиля пошкодила вікна в навколишніх будинках, повністю згорів припаркований автомобіль, ще декілька пошкоджені.

Постраждали чотири особи, їм надали допомогу. Одну поранену дістали з-під завалів.

Ще один Shahed упав біля багатоповерхівки у Приморському районі без детонації.

Також зафіксовано приліт дрона в складське приміщення меблевого комбінату у промисловому районі Одеси, розпочалася велика пожежа.

Поранено чоловіка, який проїжджав поряд велосипедом, ударна хвиля відкинула його на землю, він отримав пошкодження від уламків різних предметів, йому надали допомогу.

Вранці 23 січня російські загарбники завдали 10 ударів по Київському та Салтівському районах Харкова.

Вдень 24 січня рятувальники завершили роботи з розбирання завалів. Унаслідок ворожого удару загинули 10 людей.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

Дивіться також: Удар по Києву. Сапери вилучили бойову частину російської Х-101 та уламки іншої ракети