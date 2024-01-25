З'явилися фото наслідків удару по Одесі. Руйнування багатоповерхівок та меблевого комбінату
З'явилися знімки наслідків удару російських окупантів дронами-камікадзе Shahed-136 по Одесі пізно ввечері 25 січня, які опублікував голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, один із безпілотників влучив у частково заселену багатоповерхівку-новобудову в Хаджибейському районі, почалася пожежа, пошкоджено кілька квартир, є постраждалий з опіками, його госпіталізували.
Ще один підбитий "шахед" під час падіння пробив дах двоповерхового житлового будинку в Приморському районі, в цьому ж кварталі впав ще один БпЛА, вибухова хвиля пошкодила вікна в навколишніх будинках, повністю згорів припаркований автомобіль, ще декілька пошкоджені.
Постраждали чотири особи, їм надали допомогу. Одну поранену дістали з-під завалів.
Ще один Shahed упав біля багатоповерхівки у Приморському районі без детонації.
Також зафіксовано приліт дрона в складське приміщення меблевого комбінату у промисловому районі Одеси, розпочалася велика пожежа.
Поранено чоловіка, який проїжджав поряд велосипедом, ударна хвиля відкинула його на землю, він отримав пошкодження від уламків різних предметів, йому надали допомогу.
- Вранці 23 січня російські загарбники завдали 10 ударів по Київському та Салтівському районах Харкова.
- Вдень 24 січня рятувальники завершили роботи з розбирання завалів. Унаслідок ворожого удару загинули 10 людей.
- Головнокомандувач ЗСУ Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.
Дивіться також: Удар по Києву. Сапери вилучили бойову частину російської Х-101 та уламки іншої ракети