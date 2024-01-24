Удар по Харкову. Загинули 10 людей, ДСНС завершила роботи на місці зруйнованого будинку – фото

24 січня надзвичайники з-під завалів дістали тіла ще двох людей та двох собак

Наслідок удару по Харкову 23 січня (Фото: ДСНС)

Надзвичайники завершили роботи на місці зруйнованої російською ракетою п'ятиповерхівки у Харкові. Внаслідок ворожого удару загинули 10 людей, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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За даними надзвичайників, 24 січня з-під завалів дістали тіла ще двох людей та двох собак. Загалом в результаті російського удару по Харкову 23 січня загинуло 10 людей.

Рятувальники розчищали завали, прибирали та демонтували аварійні конструкції, протягом двох днів вони прибрали 160 тонн будівельного сміття.

Наслідок удару по Харкову 23 січня (Фото: ДСНС)

Наслідок удару по Харкову 23 січня (Фото: ДСНС)

Наслідок удару по Харкову 23 січня (Фото: ДСНС)

Вранці 23 січня російські загарбники завдали 10 ударів по Київському та Салтівському районах Харкова, попередньо били ракетами С-300 та Х-22.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

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