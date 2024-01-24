Удар по Харкову. Загинули 10 людей, ДСНС завершила роботи на місці зруйнованого будинку – фото
Надзвичайники завершили роботи на місці зруйнованої російською ракетою п'ятиповерхівки у Харкові. Внаслідок ворожого удару загинули 10 людей, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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За даними надзвичайників, 24 січня з-під завалів дістали тіла ще двох людей та двох собак. Загалом в результаті російського удару по Харкову 23 січня загинуло 10 людей.
Рятувальники розчищали завали, прибирали та демонтували аварійні конструкції, протягом двох днів вони прибрали 160 тонн будівельного сміття.
- Вранці 23 січня російські загарбники завдали 10 ударів по Київському та Салтівському районах Харкова, попередньо били ракетами С-300 та Х-22.
- Головнокомандувач ЗСУ Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.
- Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
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