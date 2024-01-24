Удар по Харькову. Погибли 10 человек, ГСЧС завершила работы на месте разрушенного дома

24 января работники ГСЧС из-под завалов достали тела еще двух человек и двух собак

Следствие удара по Харькову 23 января (Фото: ГСЧС)

Сотрудники ГСЧС завершили работы на месте разрушенной российской ракетой пятиэтажки в Харькове. В результате вражеского удара погибли 10 человек, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По данным ГСЧС, 24 января из-под завалов достали тела еще двух человек и двух собак. Всего в результате российского удара по Харькову 23 января погибли 10 человек.

Спасатели расчищали завалы, убирали и демонтировали аварийные конструкции, в течение двух дней они убрали 160 тонн строительного мусора.

Следствие удара по Харькову 23 января (Фото: ГСЧС)

Следствие удара по Харькову 23 января (Фото: ГСЧС)

Следствие удара по Харькову 23 января (Фото: ГСЧС)

Утром 23 января российские захватчики нанесли 10 ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова, предварительно били ракетами С-300 и Х-22.

Главнокомандующий ВСУ Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

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