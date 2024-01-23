Національна поліція опублікувала відео перших хвилин після російського ракетного удару по Харкову вранці 23 січня.

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"Наші поліцейські прибули на місце й одразу разом з іншими службами рятували людей", – пише відомство.

Відео зафільмовано з бодікамер поліціянтів: правоохоронці разом з рятувальниками виводять та виносять на ношах постраждалих з будинків.

Голова Харківської ОВА повідомив, що унаслідок російської атаки загинуло шестеро людей. За даними Нацполіції, поранено 57 осіб, серед них вісім дітей.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід. У Києві постраждали 22 особи, повідомив президент Володимир Зеленський.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

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