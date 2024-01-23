Удар Росії по Харкову – Нацполіція показала перші хвилини після атаки: відео
Національна поліція опублікувала відео перших хвилин після російського ракетного удару по Харкову вранці 23 січня.
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"Наші поліцейські прибули на місце й одразу разом з іншими службами рятували людей", – пише відомство.
Відео зафільмовано з бодікамер поліціянтів: правоохоронці разом з рятувальниками виводять та виносять на ношах постраждалих з будинків.
Голова Харківської ОВА повідомив, що унаслідок російської атаки загинуло шестеро людей. За даними Нацполіції, поранено 57 осіб, серед них вісім дітей.
- Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід. У Києві постраждали 22 особи, повідомив президент Володимир Зеленський.
- Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.
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