Атака на Харків: п'ятеро загиблих, 51 постраждалий. Попередньо, били з С-300 та Х-22 – відео
Унаслідок російського удару по Харкову вранці 23 січня загинуло п'ятеро людей, 51 травмовано. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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Серед поранених – шестеро дітей, також були поранені троє працівників поліції, які здійснювали розбір завалів, пише Національна поліція.
Загалом російські загарбники завдали 10 ударів по Київському та Салтівському районам Харкова, попередньо, били ракетами С-300 та Х-22, повідомляє відомство.
Правоохоронці зазначають, що внаслідок удару окупантів зруйновано цивільну інфраструктуру: багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, приміщення торговельного центру.
- Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід.
- Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.
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