Унаслідок російського удару по Харкову вранці 23 січня загинуло п'ятеро людей, 51 травмовано. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Серед поранених – шестеро дітей, також були поранені троє працівників поліції, які здійснювали розбір завалів, пише Національна поліція.

Загалом російські загарбники завдали 10 ударів по Київському та Салтівському районам Харкова, попередньо, били ракетами С-300 та Х-22, повідомляє відомство.

Правоохоронці зазначають, що внаслідок удару окупантів зруйновано цивільну інфраструктуру: багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, приміщення торговельного центру.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

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