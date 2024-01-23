В результате российского удара по Харькову утром 23 января погибли пять человек, 51 травмирован. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Среди раненых - шестеро детей, также были ранены трое сотрудников полиции, осуществлявших разбор завалов, пишет Национальная полиция.

В общей сложности российские захватчики нанесли 10 ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова, предварительно, били ракетами С-300 и Х-22, сообщает ведомство.

Правоохранители отмечают, что в результате удара оккупантов разрушена гражданская инфраструктура: многоквартирные жилые дома, учебное заведение, помещения торгового центра.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, в Святошинском районе Киева есть возгорание припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горит газопровод.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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