Удар России по Харькову – Нацполиция показала первые минуты после атаки: видео
Национальная полиция опубликовала видео первых минут после российского ракетного удара по Харькову утром 23 января.
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"Наши полицейские прибыли на место и сразу вместе с другими службами спасали людей", – пишет ведомство.
Видео снято с бодикамер полицейских: правоохранители вместе со спасателями выводят и выносят на носилках пострадавших из домов.
Глава Харьковской ОВА сообщил, что в результате российской атаки погибли шесть человек. По данным Нацполиции, ранены 57 человек, в том числе восемь детей.
- В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, в Святошинском районе Киева есть возгорание припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горит газопровод. В Киеве пострадали 22 человека, сообщил президент Владимир Зеленский.
- Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.
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