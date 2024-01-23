Национальная полиция опубликовала видео первых минут после российского ракетного удара по Харькову утром 23 января.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Наши полицейские прибыли на место и сразу вместе с другими службами спасали людей", – пишет ведомство.

Видео снято с бодикамер полицейских: правоохранители вместе со спасателями выводят и выносят на носилках пострадавших из домов.

Глава Харьковской ОВА сообщил, что в результате российской атаки погибли шесть человек. По данным Нацполиции, ранены 57 человек, в том числе восемь детей.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, в Святошинском районе Киева есть возгорание припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горит газопровод. В Киеве пострадали 22 человека, сообщил президент Владимир Зеленский.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

Смотрите также: Удар по Киеву. Саперы изъяли боевую часть российской Х-101 и обломки другой ракеты.