Появились фото последствий удара по Одессе. Разрушения многоэтажек и мебельного комбината

Есть прилеты в многоэтажную новостройку, а также складское помещение мебельного комбината в промышленной зоне

Последствия удара по Одессе (Фото: Одесская ОВА)

Появились снимки последствий удара российских оккупантов дронами-камикадзе Shahed-136 по Одессе поздно вечером 25 января, которые опубликовал глава областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, один из беспилотников попал в частично заселенную многоэтажку-новостройку в Хаджибейском районе, начался пожар, повреждены несколько квартир, есть пострадавший с ожогами, его госпитализировали.

Еще один подбитый "шахед" при падении пробил крышу двухэтажного жилого дома в Приморском районе, в этом же квартале упал еще один БпЛА, взрывная волна повредила окна в стоящих рядом домах, полностью сгорел припаркованный автомобиль, еще несколько повреждены.

Пострадали четыре человека, им предоставили помощь. Одну раненую достали из-под завалов.

Еще один Shahed упал возле многоэтажки в Приморском районе без детонации.

Также зафиксирован прилет дрона в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы, начался мощный пожар.

Ранен мужчина, который проезжал рядом на велосипеде, ударная волна отбросила его на землю, он получил повреждения от обломков разных предметов, ему оказали помощь.

Утром 23 января российские захватчики нанесли 10 ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова.

Днем 24 января спасатели завершили работы по разбору завалов. В результате вражеского удара погибли 10 человек.

Главнокомандующий ВСУ Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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