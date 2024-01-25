Появились фото последствий удара по Одессе. Разрушения многоэтажек и мебельного комбината
Появились снимки последствий удара российских оккупантов дронами-камикадзе Shahed-136 по Одессе поздно вечером 25 января, которые опубликовал глава областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, один из беспилотников попал в частично заселенную многоэтажку-новостройку в Хаджибейском районе, начался пожар, повреждены несколько квартир, есть пострадавший с ожогами, его госпитализировали.
Еще один подбитый "шахед" при падении пробил крышу двухэтажного жилого дома в Приморском районе, в этом же квартале упал еще один БпЛА, взрывная волна повредила окна в стоящих рядом домах, полностью сгорел припаркованный автомобиль, еще несколько повреждены.
Пострадали четыре человека, им предоставили помощь. Одну раненую достали из-под завалов.
Еще один Shahed упал возле многоэтажки в Приморском районе без детонации.
Также зафиксирован прилет дрона в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы, начался мощный пожар.
Ранен мужчина, который проезжал рядом на велосипеде, ударная волна отбросила его на землю, он получил повреждения от обломков разных предметов, ему оказали помощь.
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