Россияне наступали по всему фронту от Купянска до левого берега, ВСУ отразили атаки: карта

За сутки на линии фронта произошло 79 боевых столкновений

Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики наступали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлении, Силы обороны отразили атаки. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Купянском направлении украинские защитники отразили семь атак оккупантов возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак захватчиков недалеко от Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

Карта: Deepstate

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили семь атак россиян в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили 11 атак оккупантов возле Степного, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать захватчиков недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 14 атак.

Карта: Deepstate

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили три атаки россиян южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

Карта: Deepstate

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма, за сутки захватчики без успеха совершили два штурмовых действия.

Карта: Deepstate

Авиация Сил обороны нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по одному артиллерийскому средству и двум складам боеприпасов оккупантов.

Воздушные силы сообщили, что украинские защитники уничтожили четыре из восьми дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми российские захватчики атаковали в ночь на 28 января. Также оккупанты ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавщине и тремя С-300 по Донецкой области.

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