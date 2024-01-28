Росіяни обманули більшість найманців "Шторм-Z" з грошима та зняттям судимості – ЦНС

Нерідко "контракти" укладалися не з Міноборони РФ, а з ватажком терористичного угрупування ДНР, пише відомство

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Більшість в'язнів, котрі воювали проти України в складі штурмових рот "Шторм-Z", не отримали обіцяних від Міністерства оборони РФ виплат, а також документів про зняття судимості. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій.

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За даними відомства, більшість найманців зі "Шторм-Z" не отримали як зарплату, так і виплати за поранення або інвалідність, отриману унаслідок участі у бойових діях.

Також з'ясувалося, що самі "контракти" на службу у "Шторм-Z" нерідко укладалися не з Міноборони загарбників, а з ватажком терористичного угрупування ДНР щодо "участі в добровольчому формуванні", пояснює ЦНС.

У такий спосіб, юридично ці ув'язнені навіть не є військовослужбовцями збройних сил загарбників, що не дає їм права на будь-які соціальні та фінансові гарантії, підсумовує Центр спротиву.

У жовтні 2023-го агентство Reuters писало, що окупанти використовують підрозділи "Шторм-Z" у дусі сталінських штрафних батальйонів.

8 грудня у ЗСУ повідомили, що на Авдіївському напрямку, попри "дуже значні" втрати, РФ продовжує підтягувати резерви – "Шторм-Z" і "новомобілізованих не надто навчених людей". Родичі мобілізованих написали листа Путіну: поскаржились, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи у бій навіть поранених.

18 грудня британська розвідка заявила, що російські окупанти з підрозділів "Шторм-Z", найімовірніше, повертаються до бойових дій із незагоєними ранами та навіть після ампутацій кінцівок.

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