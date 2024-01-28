Россияне обманули большинство наемников "Шторм-Z" с деньгами и снятием судимости – ЦНС

Нередко "контракты" заключались не с Минобороны РФ, а с главарем террористической группировки ДНР, пишет ведомство

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Большинство заключенных, воевавших против Украины в составе штурмовых рот "Шторм-Z", не получили обещанных от Министерства обороны РФ выплат, а также документов о снятии судимости. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций.

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По данным ведомства, большинство наемников из "Шторм-Z" не получили как зарплату, так и выплаты за ранение или инвалидность, полученную в результате участия в боевых действиях.

Также выяснилось, что сами "контракты" на службу в "Шторм-Z" нередко заключались не с Минобороны захватчиков, а с главарем террористической группировки ДНР по "участию в добровольческом формировании", объясняет ЦНС.

Таким образом, юридически эти заключенные даже не являются военнослужащими вооруженных сил захватчиков, что не дает им права на какие-либо социальные и финансовые гарантии, заключает Центр сопротивления.

В октябре 2023-го агентство Reuters писало, что оккупанты используют подразделения "Шторм-Z" в духе сталинских штрафных батальонов.

8 декабря в ВСУ сообщили, что на Авдеевском направлении, несмотря на "очень значительные" потери, РФ продолжает подтягивать резервы – "Шторм-Z" и "новомобилизованных не слишком умудренных людей". Родственники мобилизованных написали письмо Путину: пожаловались, что военных РФ бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, отправляя в бой даже раненых.

18 декабря британская разведка заявила, что российские оккупанты из подразделений "Шторм-Z", скорее всего, возвращаются к боевым действиям с незажившими ранами и даже после ампутаций конечностей.

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