Британська розвідка: Шторм-Z можуть відправляти в бій навіть після ампутацій кінцівок

Розвідка Британії наголосила, що поганого ставлення з боку командування РФ особливо зазнають новобранці-засуджені з підрозділів Шторм-Z

Ілюстративне фото - ЕРА

Російські окупанти з підрозділів Шторм-Z, швидше за все, повертаються до бойових дій із незагоєними ранами та навіть після ампутацій кінцівок. Про це йдеться у свіжому зведенні британської розвідки.

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У розвідці стверджують, що є "достовірні повідомлення" про те, що окупанти зі Шторм-Z та терористичної організації Група Вагнера "часто отримували мінімальне лікування або взагалі не отримували".

"Цілком ймовірно, що особливо зазнають поганого ставлення новобранці-засуджені, які складають значну частину підрозділів Шторм-Z. Однією з причин є те, що в’язні часто не мають документів, необхідних для доступу до військових госпіталів", – йдеться у зведенні.

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У британській розвідці додали, що відсутність належної медичної допомоги на театрі бойових дій призведе до того, що "адміністративний та медичний тягар" знову ляже безпосередньо на військові частини РФ.

У жовтні 2023-го агентство Reuters писало, що окупанти використовують підрозділи Шторм-Z у дусі сталінських штрафних батальйонів.

8 грудня у ЗСУ повідомили, що на Авдіївському напрямку, попри "дуже значні" втрати, РФ продовжує підтягувати резерви – Шторм-Z і "новомобілізованих не надто навчених людей".

Родичі мобілізованих написали листа Путіну: поскаржились, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи у бій навіть поранених.

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