Британская разведка: Шторм-Z могут отправлять в бой даже после ампутаций конечностей

Разведка Британии подчеркнула, что плохое отношение со стороны командования РФ особенно испытывают новобранцы-осужденные из подразделений Шторм-Z

Иллюстративное фото - ЕРА

Российские оккупанты из подразделений Шторм-Z, скорее всего, возвращаются к боевым действиям с незажившими ранами и даже после ампутаций конечностей. Об этом говорится в свежей сводке британской разведки.

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В разведке утверждают, что есть "достоверные сообщения" о том, что оккупанты из Шторм-Z и террористической организации Группа Вагнера "часто получали минимальное лечение или вообще не получали".

"Вполне вероятно, что особенно испытывают плохое отношение новобранцы-осужденные, составляющие значительную часть подразделений Шторм-Z. Одной из причин является то, что заключенные часто не имеют документов, необходимых для доступа к военным госпиталям", – сказано в сводке.

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В британской разведке добавили, что отсутствие должной медицинской помощи в театре боевых действий приведет к тому, что "административное и медицинское бремя" снова ляжет непосредственно на воинские части РФ.

В октябре 2023-го агентство Reuters писало, что оккупанты используют подразделения Шторм-Z в духе сталинских штрафных батальонов.

8 декабря в ВСУ сообщили, что на Авдеевском направлении, несмотря на "очень значительные" потери, РФ продолжает подтягивать резервы – Шторм-Z и "новомобилизованных не слишком обученных людей".

Родственники мобилизованных написали письмо Путину: пожаловались, что военных РФ бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, отправляя в бой даже раненых.

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