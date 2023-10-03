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"Это просто мясо". Оккупанты используют Шторм Z как сталинские штрафбаты – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 14:05
Российский оккупант (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты используют подразделения Шторм Z в духе сталинских штрафных батальонов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на 13 собеседников, в том числе пятерых военных РФ.

Штурмовые роты "Z" были созданы по приказу российского диктатора Владимира Путина в апреле 2023 года. Как и подразделения так называемой ЧВК Вагнера, Шторм Z были сформированы преимущественно из осужденных.

Агентство пишет, что штат таких подразделений составляет 100-150 человек и является частью регулярной армии РФ.

Основными причинами зачисления в личный состав "Шторма" является употребление алкоголя, наркотических веществ или отказ от исполнения приказов руководства.

Собеседники Reuters отмечают, что лишь незначительное количество военных из Шторм Z остаются в живых после тяжелых боев, в результате которых погибает значительное количество личного состава таких подразделений.

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Такие потери обуславливаются тем, что руководство оккупационной армии отправляет их на тяжелые участки фронта как для наступления, так и для обороны.

Один из завербованных узников сообщил, что в июльских боях под Бахмутом из его группы у 120 человек осталось всего 15 бойцов.

Российский солдат с в/ч 40 318 рассказал, что офицеры считают солдат этого подразделения "менее ценными", чем других бойцов.

"Это просто мясо", — сказал собеседник и рассказал историю о том, как его командир требовал не оказывать медицинскую помощь раненым оккупантам из Шторм Z.

Три солдата оттуда рассказали, что им обещали зарплату в размере 200 000 российских рублей, однако они получали лишь половину из обещанных средств.

Reuters подчеркивает, что перевести лицо в такое штрафное подразделение можно только по решению военного суда. Однако все собеседники агентства не говорили, что участвовали в подобных судебных заседаниях.

Медиа резюмирует, что обратилось к офицеру в/ч 40318, Кремлю и Минобороны РФ за комментарием. Офицер отказался от комментариев, в Кремле вопросы переадресовали в военное ведомство страны-агрессора, где не ответили на запрос.

  • 15 июня 2023 года в ГУР заявили, что Россия якобы распускает штурмовые отряды "Z" из-за "катастрофических потерь и неэффективности".

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войнаШторм ZБахмутское направление
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