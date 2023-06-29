Остатки оккупантов из разгромленной Силами обороны Украины роты Шторм Z записали видеообращение, в котором заявили, что отказываются воевать дальше и сдаются военной полиции РФ.

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По словам одного из оккупантов, изначально их было 150 человек, а на видео – "остатки пацанов" после ожесточенных боев.

Россиянин пожаловался, что на передовую им не поставляли боекомплект, продукты и воду.

"Не вывозились трехсотые, до сих пор там гниют двухсотые. Никто просто не забирает. Отдаются ужасные приказы, которые не стоило бы выполнять. Мы вообще считаем, что нас просто обнуляют", – сказал оккупант.

Он также пожаловался, что за три месяца оккупанты из Шторма Z ни разу не получили никаких выплат.

Сейчас, по его словам, оккупантов снова отправляют в "мясорубку", но они отказываются идти выполнять боевые задачи и сдаются в руки военной полиции РФ.

Легион Свобода России, который воюет против РФ, в ответ на видеообращение Шторма Z призвал россиян присоединяться к движению сопротивления: "Чем нас больше, тем быстрее могилизация будет окончена — а вместе с ней и преступный режим Кремля".

Штурмовые роты "Z" были созданы по приказу российского диктатора Путина и, как и подразделения "вагнеровцев", сформированы из осужденных.

15 июня в ГУР заявили, что Россия распускает штурмовые отряды "Z" из-за катастрофических потерь и неэффективности.

Отряд оккупантов Шторм Z должен был усилить армию РФ на Марьинском направлении, но понес большие потери и отводится на восстановление.

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