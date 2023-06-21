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Марьинка. У России "безумные" попытки атак, подтягивает резервы, но те несут потери – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 18:02
Марьинка. У России
Артиллерийский обстрел оккупантов (Фото: EPA)

Пока украинские силы имеют частичный успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях, на востоке россияне продолжают атаковать с флангов, пытаются захватить "многострадальную" Марьинку и создать условия для охвата Авдеевки. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

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Он подчеркнул, что планы РФ относительно Марьинки и Авдеевки вкладываются в общую стратегию оккупантов по выходу на админграницу Донецкой области. Однако он заверил, что ВСУ надежно обороняются и держат рубежи.

"Так, на Марьинском направлении с задачей завладеть взводными опорными пунктами первого эшелона штурмовыми группами враг совершал просто безумные [попытки атак]. 11 штурмов в день. Ночью было зафиксировано три штурма", – рассказал Шершень, подчеркнув, что все попытки оккупантов были безуспешными.

Он также подтвердил, что Россия подтягивает резервы на Марьинское направление. В частности, отряд оккупантов "Шторм Z", который должен был усилить армию РФ на этом направлении, уже понес большие потери и отводится на восстановление. Шершень убежден, что так будет со всеми подразделениями РФ, так как украинские бойцы "хорошо знают своего врага и умеют эффективно с ним воевать".

  • Утром военные заявили, что враг наступает в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, в сутки было 40 боевых столкновений.
  • За сутки 20 июня Силы обороны ликвидировали 540 российских оккупантов, сожгли 32 артиллерийские системы и 21 боевую машину пехоты.
  • За прошедшие сутки у Сил обороны была "максимальная концентрация" на наступательных действиях на Бердянском и Мелитопольском направлениях: есть продвижения.

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Оксана Житнюк
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войнаавдеевкаМарьинкаВалерий ШершеньШторм Z
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