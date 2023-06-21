RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Мар'їнка. Росія чинить "шалені" спроби атак, підтягує резерви, але ті зазнають втрат – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 18:02
Мар'їнка. Росія чинить
Артилерійський обстріл окупантів (Фото: EPA)

Поки українські сили мають частковий успіх на Мелітопольскому і Бердянському напрямках, на сході росіяни продовжують атакувати з флангів, намагаються захопити "багатостраждальну" Мар’їнку та створити умови для охоплення Авдіївки. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Він наголосив, що плани РФ щодо Мар’їнки та Авдіївки вкладаються в загальну стратегію окупантів щодо виходу на адмінкордон Донецької області. Втім, він запевнив, що ЗСУ надійно обороняються і тримають рубежі.

"Так, на Мар’їнському напрямку із завданням заволодіти взводними опорними пунктами першого ешелону штурмовими групами ворог чинив просто шалені [спроби атак]. 11 штурмів за день. Вночі було зафіксовано три штурми", – розповів Шершень, наголосивши, що всі спроби окупантів були безуспішними.

Він також підтвердив, що Росія підтягує резерви на Мар’їнський напрямок. Зокрема, загін окупантів "Шторм Z", який мав підсилити армію РФ на цьому напрямку, вже зазнав великих втрат і відводиться на відновлення. Шершень переконаний, що так буде з усіма підрозділами РФ, адже українські бійці "добре знають свого ворога і вміють ефективно з ним воювати".

  • Вранці військові заявили, що ворог наступає у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, за добу було 40 бойових зіткнень.
  • За добу 20 червня Сили оборони ліквідували 540 російських окупантів, спалили 32 артилерійські системи та 21 бойову машину піхоти.
  • За минулу добу Сили оборони мали "максимальну концентрацію" на наступальних діях на Бердянському і Мелітопольському напрямках: є просування.

Читайте також: Контрнаступ. Зеленський наголосив – заморожування війни не буде, це безперспективно

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаавдіївкаМар'їнкаВалерій Шершеньшторм z
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 