Мар'їнка. Росія чинить "шалені" спроби атак, підтягує резерви, але ті зазнають втрат – ЗСУ

Поки українські сили мають частковий успіх на Мелітопольскому і Бердянському напрямках, на сході росіяни продовжують атакувати з флангів, намагаються захопити "багатостраждальну" Мар’їнку та створити умови для охоплення Авдіївки. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Він наголосив, що плани РФ щодо Мар’їнки та Авдіївки вкладаються в загальну стратегію окупантів щодо виходу на адмінкордон Донецької області. Втім, він запевнив, що ЗСУ надійно обороняються і тримають рубежі.

"Так, на Мар’їнському напрямку із завданням заволодіти взводними опорними пунктами першого ешелону штурмовими групами ворог чинив просто шалені [спроби атак]. 11 штурмів за день. Вночі було зафіксовано три штурми", – розповів Шершень, наголосивши, що всі спроби окупантів були безуспішними.

Він також підтвердив, що Росія підтягує резерви на Мар’їнський напрямок. Зокрема, загін окупантів "Шторм Z", який мав підсилити армію РФ на цьому напрямку, вже зазнав великих втрат і відводиться на відновлення. Шершень переконаний, що так буде з усіма підрозділами РФ, адже українські бійці "добре знають свого ворога і вміють ефективно з ним воювати".

Вранці військові заявили, що ворог наступає у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, за добу було 40 бойових зіткнень.

За добу 20 червня Сили оборони ліквідували 540 російських окупантів, спалили 32 артилерійські системи та 21 бойову машину піхоти.

За минулу добу Сили оборони мали "максимальну концентрацію" на наступальних діях на Бердянському і Мелітопольському напрямках: є просування.

Читайте також: Контрнаступ. Зеленський наголосив – заморожування війни не буде, це безперспективно

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.