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"Це просто м’ясо". Окупанти використовують Шторм Z як сталінські штрафбати – Reuters

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 14:05
Російський окупант (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти використовують підрозділи Шторм Z у дусі сталінських штрафних батальйонів. Про це пише Reuters з посиланням на 13 співрозмовників, зокрема п’ятьох військових РФ.

Штурмові роти "Z" були створені за наказом російського диктатора Володимира Путіна у квітні 2023 року. Як і підрозділи так званої ПВК "Вагнер", Шторм Z були сформовані переважно із засуджених.

Агентство пише, що штат таких підрозділів становить 100-150 осіб та є частиною регулярної армії РФ. 

Основними причинами зарахування в особовий склад "Шторма" є вживання алкоголю, наркотичних речовин або відома від виконання наказів керівництва. 

Співрозмовники Reuters зазначають, що лише незначна кількість військових зі "Шторм Z" залишаються в живих після важких боїв, у результаті яких гине значна кількість особового складу таких підрозділів. 

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Такі втрати обумовлюються тим, що керівництво окупаційної армії відправляє їх на найважчі ділянки фронту як для наступу, так і для оборони.

Один з завербованих в’язнів повідомив, що в липневих боях під Бахмутом з його групи у 120 осіб лишилося лише 15 бійців.

Російський солдат з в/ч 40318 розповів, що офіцери вважають солдат цього підрозділу "менш цінними", ніж інших бійців.

"Це просто м'ясо", — сказав співрозмовник і розповів історію про те, як його командир вимагав не надавати медичної допомоги пораненим окупантам зі Шторм Z.

Троє солдатів звідти розповіли, що їм обіцяли зарплату в розмірі 200 000 російських рублів, однак вони отримували лише половину з обіцяних коштів.

Reuters підкреслює, що перевести особу в такий штрафний підрозділ можна лише за рішенням військового суду. Однак усі співрозмовники агентства не говорили, що брали участь в подібних судових засіданнях.

Медіа резюмує, що звернулося до офіцера в/ч 40318, Кремля та Міноборони РФ за коментарем. Офіцер відмовився від коментарів, у Кремлі запитання переадресували до військового відомства країни-агресора, де не відповіли на запит.

  • 15 червня 2023 року в ГУР заявили, що Росія нібито розпускає штурмові загони "Z" через "катастрофічні втрати й неефективність".

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війнабахмутський напрямокросійські роти "Шторм Z"
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