На окупованій частині Донеччини з'явилися найманці з Малайзії – ЦНС

Колаж: ЦНС

На тимчасово окупованій території Донецької області були помічені найманці з Малайзії, повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними ЦНС, бойовиків супроводжує перекладач та колишні вагнерівці, зараз найманці перебувають на полігоні.

"Росіяни продовжують збирати найманців по всіх країнах світу для продовження загарбницької політики", – пише відомство.

Центр спротиву зауважує, що у складі Збройних сил РФ були неодноразово помічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де формально заборонено займатись найманством.

ЦНС також попередив, що кожен, хто воює у складі армії окупантів проти України є військовою ціллю.

Відстань від України до Малайзії становить понад 8000 км. Ось країна на мапі:

ДОВІДКА. 17 липня 2014 року російські терористи 17 липня 2014 року російські терористи збили літак Boeing 777 рейсу МН17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія) над тимчасово окупованою територією Донецької області. Унаслідок теракту загинули всі 298 осіб, що були на борту, зокрема 43 громадянина Малайзії.

28 лютого 2023 року близькосхідне англомовне видання The Media Line повідомляло, що Росія вербує палестинських найманців на війну проти України.

5 вересня МЗС Куби заявило про виявлення мережі нелегального вербування найманців до Росії для участі у війні проти України. У заяві наголошено, що Куба "не бере участі у війні проти України", а також "дотримується твердої та чіткої історичної позиції", яка відкидає найманство і веде боротьбу з ним як на національному рівні, так і на рівні ООН.

8 вересня в МВС Куби повідомили, що почалися арешти членів угруповання, яке займалося вербуванням. За даними InformNapalm, найманцям з Куби платять $2000 на місяць.

26 жовтня ЦНС повідомив, що росіяни масово вербують кубинців для війни проти України, найманців відправляють у передових загонах, бо окупантам їх "не шкода".

5 січня 2024 року Непал припинив видавати громадянам країни дозволи на роботу в Росії та Україні після того, як кілька непальських найманців в армії РФ загинули в Україні.

Читайте також: Партія Путіна рекрутує бойовиків у ПВК "Еспаньола". Це футбольний "ультрас" – ГУР