Після загибелі непальських найманців в армії РФ Непал закрив робочі візи до Росії та України

Видачу непальцям дозволів на роботу в Росії та Україні припинено, оскільки не менш як 10 російських найманців з Непалу було вбито в Україні

Столиця Непалу Катманду (Фото - EPA)

Непал припинив видавати громадянам країни дозволи на роботу в Росії та Україні після того, як кілька непальських найманців в армії РФ загинули в Україні. Про це повідомляє Reuters.

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Видання непальцям дозволів на роботу в Росії та Україні припинено "до подальшого повідомлення", повідомив агентству чиновник 5 січня. Рішення було викликане тим, що щонайменше 10 громадян Непалу, які уклали контракти на службу в армії РФ, було вбито в Україні.

У грудні 2023 року повідомлялося про шість загиблих в Україні непальських найманців. Тоді уряд Непалу звернувся до уряду РФ з проханням "негайно повернути їхні тіла та виплатити компенсації їхнім родинам".

Міністр закордонних справ країни М. П. Сауд повідомив непальському інформагентству RSS, що близько 100 непальців вважаються зниклими безвісти.

Як заявив посол Непалу в Москві Радж Туладхара, близько 150-200 непальців пішли найманцями до російської армії.

Найманці з Непалу (так звані "гуркхі") можуть офіційно служити в арміях Великої Британії та Індії відповідно до укладеної між країнами тристоронньої угоди. З Росією у Непалу подібної угоди немає.

Непал гарантує підтримку своїм громадянам, які отримали дозвіл на роботу за кордоном, зокрема в разі надзвичайних ситуацій, або компенсацію для сімей у разі їхньої смерті. Завербовані в армію РФ отримували дозвіл на виїзд на цивільну роботу або туристичні візи, тому їхнє відправлення до РФ як військових найманців вважається порушенням закону.

Як повідомляє Reuters, у грудні 2023 року поліція Непалу затримала 10 осіб за звинуваченням у тому, що вони відправляли безробітних найманцями до армії РФ.

28 лютого 2023 року близькосхідне англомовне видання The Media Line повідомляло, що Росія вербує палестинських найманців на війну проти України.

5 вересня МЗС Куби заявило про виявлення мережі нелегального вербування найманців до Росії для участі у війні проти України. У заяві наголошено, що Куба "не бере участі у війні проти України", а також "займає тверду та чітку історичну позицію", яка відкидає найманство і веде боротьбу з ним як на національному рівні, так і на рівні ООН.

8 вересня в МВС Куби повідомили, що почалися арешти членів угруповання, яке займалося вербуванням. За даними InformNapalm, найманцям з Куби платять $2000 на місяць.

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