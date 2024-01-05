После гибели непальских наемников в армии РФ, Непал закрыл рабочие визы в Россию и Украину

Выдача непальцам разрешений на работу в России и Украине прекращена, так как не меньше 10 российских наемников из Непала были убиты в Украине

Столица Непала Катманду (Фото - EPA)

Непал прекратил выдачу гражданам страны разрешений на работу в России и в Украине после того, как несколько непальских наемников в армии РФ погибли в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Выдача непальцам разрешений на работу в России и Украине прекращена "до дальнейшего уведомления", сообщил агентству чиновник 5 января. Решение было вызвано тем, что по меньшей мере 10 граждан Непала, которые заключили контракты на службу в армии РФ, были убиты в Украине.

В декабре 2023 года сообщалось о шести погибших в Украине непальских наемниках. Тогда правительство Непала обратилось к правительству РФ с просьбой "немедленно вернуть их тела и выплатить компенсации их семьям".

Министр иностранных дел страны Н. П. Сауд сообщил непальскому информагентству RSS, что около 100 непальцев считаются пропавшими без вести.

Как заявил посол Непала в Москве Радж Туладхара, около 150-200 непальцев пошли наемниками в российскую армию.

Наемнки из Непала (так называемые "гуркхи") могут официально служить в армиях Великобритании и Индии в соответствии с заключенным между странами трехсторонним соглашением. С Россией у Непала подобного соглашения нет.

Непал гарантирует поддержку своим гражданам, которые получили разрешение на работу за рубежом, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций или компенсацию для семей в случае их смерти. Завербованные в армию РФ получали разрешение на выезд на гражданскую работу или туристические визы, поэтому их отправка в РФ в качестве военных наемников считается нарушением закона.

Как сообщает Reuters, в декабре 2023 года полиция Непала задержала 10 человек по обвинению в том, что они отправляли безработных наемниками в армию РФ.

28 февраля 2023 года ближневосточное англоязычное издание The Media Line сообщало, что Россия вербует палестинских наемников на войну против Украины.

5 сентября МИД Кубы заявил об обнаружении сети нелегальной вербовки наемников в Россию для участия в войне против Украины. В заявлении подчеркнуто, что Куба "не участвует в войне против Украины", а также "занимает твердую и четкую историческую позицию", которая отвергает наемничество и ведет борьбу с ним как на национальном уровне, так и на уровне ООН.

8 сентября в МВД Кубы сообщили, что начались аресты членов группировки, занимавшейся вербовкой. По данным InformNapalm, наемникам с Кубы платят $2000 в месяц.

Читайте также: Россия вербует на войну студентов из Непала. На их родине за наемничество наказывают – BBC