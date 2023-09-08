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На Кубе начались аресты группы, которая вербовала наемников для войны РФ против Украины

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 08:47
На Кубе начались аресты группы, которая вербовала наемников для войны РФ против Украины - Фото
Куба (Фото: EPA)

На Кубе начались аресты членов группировки, которая занималась вербовкой наемников для войны РФ против Украины. Об этом сообщил полковник Министерства внутренних дел Кубы Сесар Родригес, передает Reuters.

По его словам, в результате расследований уже арестовано 17 человек, в том числе и внутренний организатор. 

Он не стал называть конкретных имен, но сказал, что лидер группировки полагался на двух человек, проживающих на острове, для вербовки кубинцев для участия в войне на стороне России.

Прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что причастные могут быть наказаны тюремным заключением на срок до 30 лет, пожизненным заключением или смертной казнью, в зависимости от тяжести и типа преступлений, которые варьируются от торговли людьми до наемничества и враждебных действий. 

  • 14 января 2021 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле. Представители США и НАТО негативно отреагировали.
  • 1 марта 2023 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что "сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и окажутся в пределах досягаемости наших органов". 
  • 1 сентября 2023 года в Чехии заочно приговорили Алоиза Полака, который воевал против Украины в рядах российских террористов на Донбассе, к 21 году лишения свободы. 

Читайте также: Есть свой Бандера. За РФ воюют наемники с Кубы, им платят по $2000 в месяц — InformNapalm 

Дмитрий Гриниченко
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