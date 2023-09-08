На Кубе начались аресты группы, которая вербовала наемников для войны РФ против Украины

На Кубе начались аресты членов группировки, которая занималась вербовкой наемников для войны РФ против Украины. Об этом сообщил полковник Министерства внутренних дел Кубы Сесар Родригес, передает Reuters.

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По его словам, в результате расследований уже арестовано 17 человек, в том числе и внутренний организатор.

Он не стал называть конкретных имен, но сказал, что лидер группировки полагался на двух человек, проживающих на острове, для вербовки кубинцев для участия в войне на стороне России.

Прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что причастные могут быть наказаны тюремным заключением на срок до 30 лет, пожизненным заключением или смертной казнью, в зависимости от тяжести и типа преступлений, которые варьируются от торговли людьми до наемничества и враждебных действий.

14 января 2021 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле. Представители США и НАТО негативно отреагировали.

1 марта 2023 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что "сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и окажутся в пределах досягаемости наших органов".

1 сентября 2023 года в Чехии заочно приговорили Алоиза Полака, который воевал против Украины в рядах российских террористов на Донбассе, к 21 году лишения свободы.

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