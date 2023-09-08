На Кубе начались аресты группы, которая вербовала наемников для войны РФ против Украины
На Кубе начались аресты членов группировки, которая занималась вербовкой наемников для войны РФ против Украины. Об этом сообщил полковник Министерства внутренних дел Кубы Сесар Родригес, передает Reuters.
Он не стал называть конкретных имен, но сказал, что лидер группировки полагался на двух человек, проживающих на острове, для вербовки кубинцев для участия в войне на стороне России.
Прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что причастные могут быть наказаны тюремным заключением на срок до 30 лет, пожизненным заключением или смертной казнью, в зависимости от тяжести и типа преступлений, которые варьируются от торговли людьми до наемничества и враждебных действий.
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