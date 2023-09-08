На Кубі розпочалися арешти групи, яка вербувала найманців для війни Росії проти України

На Кубі розпочалися арешти членів угруповання, яке займалося вербуванням найманців для війни РФ проти України. Про це повідомив полковник Міністерства внутрішніх справ Куби Сесар Родрігес, передає Reuters.

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За його словами, внаслідок розслідувань вже заарештовано 17 осіб, зокрема й внутрішній організатор.

Він не став називати конкретних імен, але сказав, що лідер угруповання покладався на двох людей, які проживають на острові, для вербування кубинців для участі у війні на боці Росії.

Прокурор Хосе Луїс Реєс заявив, що причетні можуть бути покарані тюремним ув'язненням на строк до 30 років, довічним ув'язненням або смертною карою, залежно від тяжкості та типу злочинів, що варіюються від торгівлі людьми до найманства та ворожих дій.

14 січня 2021 року заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков не виключив розміщення військової інфраструктури РФ на Кубі та у Венесуелі. Представники США та НАТО негативно відреагували.

1 березня 2023 року президент Сербії Олександр Вучич заявив, що "серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому й опиняться в межах досяжності наших органів".

1 вересня 2023 року в Чехії заочно засудили Алоїза Полака, який воював проти України в лавах російських терористів на Донбасі, до 21 року ув'язнення.

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