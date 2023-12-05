В Украине погибли граждане Непала, которые воевали за РФ. В Катманду обратились к Москве

Правительство Непала обратилось к российскому правительству с просьбой немедленно вернуть их тела и выплатить компенсацию

Катманду (Фото: EPA/NARENDRA SHRESTHA)

В Украине уничтожили шестерых граждан Непала, которые воевали на стороне российских оккупантов. В Катманду призвали Москву не вербовать на войну своих граждан. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны, передает Reuters.

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По словам дипломатов, шестеро граждан Непала, которые служили в армии России, были убиты.

"Правительство Непала обратилось к российскому правительству с просьбой немедленно вернуть их тела и выплатить компенсацию их семьям", — сказано в заявлении.

Там отметили, что Непал предпринимает усилия, чтобы вернуть еще одного гражданина, который попал в плен к Силам обороны. Отдельно правительство страны призвало своих граждан не вступать в армию какой-либо страны, которая находится в состоянии войны.

Посол Непала в Москве Радж Туладхара заявил, что около 150-200 непальцев были наемниками в российской армии.

28 февраля 2023 года ближневосточное англоязычное издание The Media Line сообщало, что Россия вербует палестинских наемников на войну против Украины.

5 сентября МИД Кубы заявил об обнаружении сети нелегальной вербовки наемников в Россию для участия в войне против Украины. В заявлении подчеркнуто, что Куба "не участвует в войне против Украины", а также "занимает твердую и четкую историческую позицию", которая отвергает наемничество и ведет борьбу с ним как на национальном уровне, так и на уровне ООН.

8 сентября в МВД Кубы сообщили, что начались аресты членов группировки, занимавшейся вербовкой. По данным InformNapalm, наемникам с Кубы платят $2000 в месяц.

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