В Україні загинули громадяни Непалу, які воювали за Росію. У Катманду звернулися до Москви

Уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути їхні тіла та виплатити компенсацію

Катманду (Фото: EPA/NARENDRA SHRESTHA)

В Україні знищили шістьох громадян Непалу, які воювали на боці російських окупантів. У Катманду закликали Москву не вербувати на війну їхніх громадян. Про це заявили у міністерстві закордонних справ країни, передає Reuters.

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За словами дипломатів, шістьох громадян Непалу, які служили в армії Росії, було вбито.

"Уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути їхні тіла та виплатити компенсацію їхнім родинам", – йдеться у заяві.

Там зазначили, що Непал робить зусилля, щоб повернути ще одного громадянина, який потрапив у полон до Сил оборони. Окремо уряд країни закликав своїх громадян не вступати до армії будь-якої країни, яка перебуває у стані війни.

Посол Непалу в Москві Радж Туладхар заявив, що близько 150-200 непальців були найманцями в російській армії.

28 лютого 2023 року близькосхідне англомовне видання The Media Line повідомляло, що Росія вербує палестинських найманців на війну проти України.

5 вересня МЗС Куби заявило про виявлення мережі нелегального вербування найманців до Росії для участі у війні проти України. У заяві наголошено, що Куба "не бере участі у війні проти України", а також "займає тверду та чітку історичну позицію", яка відкидає найманство і веде боротьбу з ним як на національному рівні, так і на рівні ООН.

8 вересня в МВС Куби повідомили, що почалися арешти членів угруповання, яке займалося вербуванням. За даними InformNapalm, найманцям із Куби платять $2000 на місяць.

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