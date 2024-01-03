Партія Путіна рекрутує бойовиків у ПВК "Еспаньола". Це футбольні "ультраси" – ГУР

Раніше це терористичне формування перебувало у структурі так званого батальйону "Восток"

Фото: Російські ресурси

Головне управління розвідки повідомило, що російська провладна партія Єдина Росія активізувала рекрутинг до приватної військової компанії "Еспаньола", яку вона привласнила у 2023 році. Бойовикам цієї ПВК обіцяють від 1 млн руб до 3 млн руб залежно від ступеня поранення, а їхнім сім'ям – 5 млн руб у випадку смерті родича.

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Дані з Вікіпедії вказують на те, що ПВК "Еспаньола" – це "російське військове формування", створене з радикальних фанатів футбольних клубів, серед яких "Зеніт", "Локомотив", "Орел" "Спартак", "Торпедо", ЦСКА та інші команди.

Українські розвідники зазначають, що "Еспаньола" складається як із симпатиків нацистської ідеології, так і з пересічних цивільних із зубожілих "суб’єктів" РФ та тимчасово окупованих територій України ― останніх використовують у "м’ясних" штурмах для створення статусу "бойового підрозділу".

Це терористичне формування раніше перебувало у структурі так званого батальйону "Восток" як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів і входило до так званої ПВК "Редут" (за його створення відповідальне російське ГРУ. – Ред.).

З 2023 року "Еспаньолу" у своє розпорядження отримали партійці російського диктатора Володимира Путіна ― терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії, і на гроші з Єдиної Росії розпочався й триває активний рекрутинг.

Водночас на офіційній сторінці "Еспаньоли" у російській соцмережі Вконтакте переконують, що "ніякою пропагандою та вербуванням не займаються".

За участь у війні проти України потенційним бойовикам пропонують від 220 000 рублів на місяць, а у разі поранення обіцяють виплатити від 1 млн руб до 3 млн руб.

Крім того, родичі загиблих членів "Еспаньоли" нібито можуть отримати по 5 млн руб.

Проте, як стверджують у ГУР, загиблих та важкопоранених з-поміж рекрутованих "еспаньолівців" росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють "зниклими безвісти".

З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році російські окупанти активно залучають так звані "добровольчі формування" та "ПВК".

У липні 2022 року один з найманців ПВК "Редут" підтвердив, що вони "розпочали війну" проти України, здійснивши рейд у Станицю Луганську за добу до початку повномасштабного вторгнення.

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