Ранее это террористическое формирование находилось в структуре так называемого батальона "Восток"

Фото: Российские ресурсы

Главное управление разведки сообщило, что российская провластная партия Единая Россия активизировала рекрутинг в частную военную компанию "Эспаньола", которую она присвоила в 2023 году. Боевикам этого ЧВК обещают от 1 млн руб до 3 млн руб в зависимости от степени ранения, а их семьям – 5 млн руб в случае смерти родственника.

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Данные из Википедии указывают на то, что ЧВК "Эспаньола" – это "российское военное формирование", созданное из радикальных фанатов футбольных клубов, среди которых "Зенит", "Локомотив", "Орел", "Спартак", "Торпедо", ЦСКА и другие команды.

Украинские разведчики отмечают, что "Эспаньола" состоит как из тех, кто симпатизирует нацистской идеологии, так и из рядовых гражданских из обнищавших "субъектов" РФ и временно оккупированных территорий Украины – последних используют в "мясных" штурмах для создания статуса "боевого подразделения".

Это террористическое формирование ранее находилось в структуре так называемого батальона "Восток" как добровольческое подразделение российских футбольных хулиганов и входило в так называемую ЧВК "Редут" (за его создание ответственно российское ГРУ. – Ред.).

С 2023 года "Эспаньолу" в свое распоряжение получили партийцы российского диктатора Владимира Путина ― террористическое подразделение провозгласило статус так называемой частной военной компании, и на деньги из Единой России начался и продолжается активный рекрутинг.

В то же время на официальной странице "Эспаньолы" в российской соцсети Вконтакте убеждают, что "никакой пропагандой и вербовкой не занимаются".

За участие в войне против Украины потенциальным боевикам предлагают от 220 000 рублей в месяц, а в случае ранения обещают выплатить от 1 млн руб до 3 млн руб.

Кроме того, родственники погибших членов "Эспаньолы" могут получить по 5 млн руб.

Однако, как утверждают в ГУР, погибших и тяжелораненых среди рекрутированных "эспаньоловцев" россияне не вывозят с поля боя, оформляют "пропавшими без вести".

С началом полномасштабного вторжения в 2022 году российские оккупанты активно привлекают так называемые "добровольческие формирования" и "ЧВК".

В июле 2022 года один из наемников ЧВК "Редут" подтвердил, что они "начали войну" против Украины, совершив рейд в Станицу Луганскую за сутки до начала полномасштабного вторжения.

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