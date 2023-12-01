"Система Редут": Як РФ вербує найманців через збройні угруповання — розслідування

Журналісти виявили, що юридична особа, яка вказана для всіх розгалужених підрозділів так званої приватної російської компанії "Редут" – не є ключовою

Окупант (Фото: ресурс окупантів)

Журналісти проєктів Радіо Свобода "Схеми" й "Система" у спільному розслідуванні виявили, що юридична особа, яка вказана для всіх розгалужених підрозділів так званої приватної російської компанії "Редут" – не є ключовою. Євросоюз до кінця 2023 року планує запровадити санкції проти "Редуту".

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За даними дослідження, використання абревіатури "ПВК" (укр. - "приватна військова компанія") у випадку з "Редутом" може вводити в оману. Як з'ясували журналісти, "Редут", який воює зараз в Україні, – це не приватна і не компанія, а створена і керована державою схема найму людей на війну проти України, замаскована під "ПВК".

ДОВІДКА. "ПВК "Редут" – так звана приватна військова компанія, яка "працює під командуванням Міністерства оборони Російської Федерації", з початком повномасштабної війни Росії проти України "почала вести бойові дії в Україні, поблизу Чорнобильської АЕС і Харкова, проводила розвідувальну діяльність перед вторгненням", а також "була пов’язана з замахами на вбивство Володимира Зеленського". Як організація, відповідальна за функціонування "Редуту", у документі зазначена компанія "ООО "Редут-безопасность", зареєстрована в Москві. У лютому 2023 року вона вже потрапила під санкції США – нібито як головна компанія для всіх формувань, які зараз воюють в Україні на боці Росії.

У матеріалі зазначили, що в першій половині серпня 2023 року журналісти "Схем" вирушили в одну з найгарячіших точок на фронті – у Бахмутський район Донецької області України. На околиці села Оріхово-Василівка бійці 225-го окремого штурмового батальйону ЗСУ вели повітряну розвідку російських позицій.

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Українські військові, які воюють у цьому районі, колекціонують шеврони, які носили російські солдати. Серед трофеїв, які вони показали журналістам, були нашивки із зображенням російського диктатора Володимира Путіна: шеврони загону "Ветерани".

"Ветерани" – це, зокрема, колишні поліцейські, колишні співробітники ФСБ, солдати, росгвардійці, колишні силовики", – розповів журналістами командир 225-го окремого штурмового батальйону з позивним "Сірко".

За даними, "Ветерани" – ще одне з російських формувань, яке воює в Україні під брендом "Редуту".

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Командир перерахував "Схемам" кілька інших формувань, що зустрічалися його підрозділу:

→ "Рисі";

→ "Ірбіс";

→ "Тигри";

→ "Невський".

За підрахунками "Системи", що ґрунтуються на відкритих даних і розмовах із рекрутерами та родичами найманців, всього до "системи Редут" входять щонайменше 20 російських збройних формувань найрізноманітнішого штибу.

Частина з них зосереджені навколо тренувального табору "Тригуляй" 16-ї бригади ГРУ під Тамбовом.

Карта: Google maps

Журналісти також опублікували схему російських збройних формувань, які наймають за "системою Редут".

Фото: Радіо Свобода

За даними журналістів, через велику кількість загонів, які пов'язують себе з "Редутом" і багато з яких уникають публічності, немає і єдиної оцінки чисельності цієї "компанії": у різних джерелах називали цифри від 7 000 до 25 000 "багнетів".

У матеріалі зазначили, що всі ці загони об'єднує схема, за якою вони укладають контракти з так званими "добровольцями".

"Найманець підписує договір із неіснуючою компанією, приписується до "віртуальної" або існуючої військової частини – і в підсумку отримує гроші від Міністерства оборони Росії. Саме цей механізм і називається "системою Редут", – йдеться в дослідженні.

З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році російські окупанти активно залучають так звані "добровольчі формування" та "ПВК".

У липні 2022 року один з найманців ПВК Редут підтвердив, що вони "розпочали війну" проти України, здійснивши рейд у Станицю Луганську за добу до початку повномасштабного вторгнення.

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