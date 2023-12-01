"Система Редут": Как РФ вербует наемников через вооруженные группировки – расследование

Журналисты обнаружили, что юридическое лицо, указанное для всех подразделений "частной российской компании" "Редут" – не является ключевым

Оккупант (Фото: ресурс оккупантов)

Журналисты проектов Радио Свобода "Схемы" и "Система" в совместном расследовании обнаружили, что юридическое лицо, указанное для всех разветвленных подразделений так называемой частной российской компании "Редут" – не является ключевым. Евросоюз до конца 2023 года планирует ввести санкции против "Редута".

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По данным исследования, использование аббревиатуры "ЧВК" (рус. – "частная военная компания") в случае с "Редутом" может вводить в заблуждение. Как выяснили журналисты, воюющий сейчас в Украине "Редут" – это не частная и не компания, а созданная и управляемая государством схема найма людей на войну против Украины, замаскированная под "ЧВК".

СПРАВКА. "ЧВК "Редут" – так называемая частная военная компания, которая "работает под командованием Министерства обороны Российской Федерации", с началом полномасштабной войны России против Украины "начала вести боевые действия в Украине, вблизи Чернобыльской АЭС и Харькова, проводила разведывательную деятельность перед вторжением". Как организация, ответственная за функционирование "Редута", в документе указана компания "ООО "Редут-безопасность", зарегистрированная в Москве. В феврале 2023 года она уже попала под санкции США – якобы как главная компания для всех формирований, которые сейчас воюют в Украине на стороне России.

В материале отметили, что в первой половине августа 2023 года журналисты "Схем" отправились в одну из самых горячих точек на фронте – в Бахмутский район Донецкой области Украины. В окрестностях села Орехово-Василевка бойцы 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ вели воздушную разведку российских позиций.

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Украинские военные, воюющие в этом районе, коллекционируют шевроны, которые носили российские солдаты. Среди трофеев, показанных журналистами, были нашивки с изображением российского диктатора Владимира Путина: шевроны отряда "Ветераны".

"Ветераны" – это, в частности, бывшие полицейские, бывшие сотрудники ФСБ, солдаты, росгвардейцы, бывшие силовики", – рассказал журналистам командир 225-го отдельного штурмового батальона с позывным "Сирко".

По данным, "Ветераны" – еще одно из российских формирований, воюющих в Украине под брендом "Редута".

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Командир перечислил "Схемам" несколько других формирований, встречавшихся его подразделению:

→ "Рыси";

→ "Ирбис";

→ "Тигры";

→ "Невский".

По подсчетам "Системы", которые основываются на открытых данных и разговорах с рекрутерами и родственниками наемников, всего в "систему Редут" входят по меньшей мере 20 российских вооруженных формирований самого разного толка.

Часть из них сосредоточена вокруг тренировочного лагеря "Тригуляй" 16-й бригады ГРУ под Тамбовом.

Карта: Google maps

Журналисты также опубликовали схему российских вооруженных формирований, нанимаемых по "системе Редут".

Фото: Радио Свобода

По данным журналистов, из-за обилия отрядов, которые связывают себя с "Редутом" и многие из которых избегают публичности, нет и единой оценки численности этой "компании": в разных источниках называли цифры от 7 000 до 25 000 "штыков".

В материале отметили, что все эти отряды объединяет схема, по которой они заключают контракты с так называемыми добровольцами.

"Наемник подписывает договор с несуществующей компанией, приписывается к "виртуальной" или существующей воинской части – и в итоге получает деньги от Министерства обороны России. Именно этот механизм и называется "системой Редут", – говорится в исследовании.

С началом полномасштабного вторжения в 2022 году российские оккупанты активно привлекают так называемые "добровольческие формирования" и "ЧВК".

В июле 2022 года один из наемников ЧВК Редут подтвердил, что они "начали войну" против Украины, совершив рейд в Станицу Луганскую за сутки до начала полномасштабного вторжения.

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