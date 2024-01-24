На оккупированной части Донецкой области появились наемники из Малайзии – ЦНС
На временно оккупированной территории Донецкой области были замечены наемники из Малайзии, сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций.
По данным ЦНС, боевиков сопровождает переводчик и бывшие вагнеровцы, сейчас наемники находятся на полигоне.
"Россияне продолжают собирать наемников по всем странам мира для продолжения захватнической политики", – пишет ведомство.
Центр сопротивления отмечает, что в составе Вооруженных сил РФ были неоднократно замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где формально запрещено заниматься наемничеством.
ЦНС также предупредил, что каждый воюющий в составе армии оккупантов против Украины является военной целью.
Расстояние от Украины до Малайзии составляет более 8000 км. Вот страна на карте:
- 28 февраля 2023 ближневосточное англоязычное издание The Media Line сообщало, что Россия вербует палестинских наемников на войну против Украины.
- 5 сентября МИД Кубы заявил об обнаружении сети нелегальной вербовки наемников в Россию для участия в войне против Украины. В заявлении отмечается, что Куба "не участвует в войне против Украины", а также "занимает жесткую и четкую историческую позицию", которая отвергает наемничество и ведет борьбу с ним как на национальном уровне, так и на уровне ООН.
- 8 сентября в МВД Кубы сообщили, что начались аресты членов группировки, занимавшейся вербовкой. По данным InformNapalm, наемникам с Кубы платят $2000 в месяц.
- 26 октября ЦНС сообщил, что россияне массово вербуют кубинцев для войны против Украины, наемников отправляют в передовых отрядах, потому что оккупантам их "не жалко".
- 5 января 2024 года Непал перестал выдавать гражданам страны разрешения на работу в России и Украине после того, как несколько непальских наемников в армии РФ погибли в Украине.
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