Коллаж: ЦНС

На временно оккупированной территории Донецкой области были замечены наемники из Малайзии, сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций.

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По данным ЦНС, боевиков сопровождает переводчик и бывшие вагнеровцы, сейчас наемники находятся на полигоне.

"Россияне продолжают собирать наемников по всем странам мира для продолжения захватнической политики", – пишет ведомство.

Центр сопротивления отмечает, что в составе Вооруженных сил РФ были неоднократно замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где формально запрещено заниматься наемничеством.

ЦНС также предупредил, что каждый воюющий в составе армии оккупантов против Украины является военной целью.

Расстояние от Украины до Малайзии составляет более 8000 км. Вот страна на карте:

СПРАВКА. 17 июля 2014 года российские террористы 17 июля 2014 года российские террористы сбили самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия) над временно оккупированной территорией Донецкой области. В результате теракта погибли все находившиеся на борту 298 человек, в том числе 43 гражданина Малайзии.

28 февраля 2023 ближневосточное англоязычное издание The Media Line сообщало, что Россия вербует палестинских наемников на войну против Украины.

5 сентября МИД Кубы заявил об обнаружении сети нелегальной вербовки наемников в Россию для участия в войне против Украины. В заявлении отмечается, что Куба "не участвует в войне против Украины", а также "занимает жесткую и четкую историческую позицию", которая отвергает наемничество и ведет борьбу с ним как на национальном уровне, так и на уровне ООН.

8 сентября в МВД Кубы сообщили, что начались аресты членов группировки, занимавшейся вербовкой. По данным InformNapalm, наемникам с Кубы платят $2000 в месяц.

26 октября ЦНС сообщил, что россияне массово вербуют кубинцев для войны против Украины, наемников отправляют в передовых отрядах, потому что оккупантам их "не жалко".

5 января 2024 года Непал перестал выдавать гражданам страны разрешения на работу в России и Украине после того, как несколько непальских наемников в армии РФ погибли в Украине.

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