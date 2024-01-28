РФ вдарила ракетами по Мирнограду – є поранені, била з С-300 по Костянтинівці – фото

Фото: Вадим Філашкін

Росіяни вдарили трьома ракетами по Мирнограду – поранено трьох людей, пошкоджено 14 будинків та дитсадок. По Костянтинівці загарбники випустили дві ракети С-300 — пошкоджено підприємство. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У Покровському районі окупанти били по Красногорівці й Костянтинівці Мар'їнської громади, околицях Очеретинської громади, а по Кураховому загарбники здійснили обстріл касетними боєприпасами, написав він.

Окрім цього серед ночі росіяни випустили три ракети по Мирнограду – унаслідок цього поранено три людини, пошкоджено 14 багатоповерхівок та дитячий садок, повідомив посадовець. Обласна прокуратура зазначила, що серед поранених є 15-річна дитина, і повідомила про початок розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

У Краматорському районі в Лиманській громаді були обстріляні Торське, Ямпіль і Терни, по Костянтинівці окупанти випустили дві ракети С-300 — пошкоджено підприємство, зазначив Філашкін.

Повітряні сили повідомляли, що окупанти атакували Донеччину загалом трьома С-300.

У Бахмутському районі у Торецькій громаді перебито лінію електропередач, у Часовоярській громаді пошкоджені два приватні будинки, у Сіверській громаді пошкоджено будинок у Серебрянці, написав голова ОВА.

Всього впродовж доби окупанти шість разів обстріляли населені пункти області, з лінії фронту евакуйовано 112 людей, зокрема 27 дітей, підсумував посадовець.

Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники наступали на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Сили оборони відбили атаки та ліквідували 740 окупантів.

Повітряні сили повідомили, що українські захисники знищили чотири з восьми дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, якими російські загарбники атакували у ніч проти 28 січня. Також окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині.

Російські загарбники впродовж доби обстрілювали Херсон та область, через це загинула людина та постраждали двоє.

Читайте також: Росіяни обманули більшість найманців "Шторм-Z" з грошима та зняттям судимості – ЦНС