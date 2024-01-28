РФ вдарила ракетами по Мирнограду – є поранені, била з С-300 по Костянтинівці – фото
Росіяни вдарили трьома ракетами по Мирнограду – поранено трьох людей, пошкоджено 14 будинків та дитсадок. По Костянтинівці загарбники випустили дві ракети С-300 — пошкоджено підприємство. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
У Покровському районі окупанти били по Красногорівці й Костянтинівці Мар'їнської громади, околицях Очеретинської громади, а по Кураховому загарбники здійснили обстріл касетними боєприпасами, написав він.
Окрім цього серед ночі росіяни випустили три ракети по Мирнограду – унаслідок цього поранено три людини, пошкоджено 14 багатоповерхівок та дитячий садок, повідомив посадовець. Обласна прокуратура зазначила, що серед поранених є 15-річна дитина, і повідомила про початок розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
У Краматорському районі в Лиманській громаді були обстріляні Торське, Ямпіль і Терни, по Костянтинівці окупанти випустили дві ракети С-300 — пошкоджено підприємство, зазначив Філашкін.
Повітряні сили повідомляли, що окупанти атакували Донеччину загалом трьома С-300.
У Бахмутському районі у Торецькій громаді перебито лінію електропередач, у Часовоярській громаді пошкоджені два приватні будинки, у Сіверській громаді пошкоджено будинок у Серебрянці, написав голова ОВА.
Всього впродовж доби окупанти шість разів обстріляли населені пункти області, з лінії фронту евакуйовано 112 людей, зокрема 27 дітей, підсумував посадовець.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники наступали на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Сили оборони відбили атаки та ліквідували 740 окупантів.
- Повітряні сили повідомили, що українські захисники знищили чотири з восьми дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, якими російські загарбники атакували у ніч проти 28 січня. Також окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині.
- Російські загарбники впродовж доби обстрілювали Херсон та область, через це загинула людина та постраждали двоє.
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