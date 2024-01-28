РФ ударила ракетами по Мирнограду – есть раненые, била с С-300 по Константиновке: фото
Россияне ударили тремя ракетами по Мирнограду – ранены три человека, повреждены 14 домов и детсад. По Константиновке захватчики выпустили две ракеты С-300 – повреждено предприятие. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
В Покровском районе оккупанты били по Красногоровке и Константиновке Марьинской общины, окрестностях Очеретинской общины, а по Кураховому захватчики произвели обстрел кассетными боеприпасами, написал он.
Кроме этого среди ночи россияне выпустили три ракеты по Мирнограду – в результате ранены три человека, повреждены 14 многоэтажек и детский сад, сообщил чиновник. Областная прокуратура отметила, что среди раненых есть 15-летний ребенок, и сообщила о начале расследования по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
В Краматорском районе в Лиманской общине были обстреляны Торское, Ямполь и Терны, по Константиновке оккупанты выпустили две ракеты С-300 — повреждено предприятие, отметил Филашкин.
Воздушные силы сообщали, что оккупанты атаковали Донецкую область в общей сложности тремя С-300.
В Бахмутском районе в Торецком сообществе перебита линия электропередач, в Часовоярской общине повреждены два частных дома, в Северской общине поврежден дом в Серебрянке, написал председатель ОВА.
Всего за сутки оккупанты шесть раз обстреляли населенные пункты области, с линии фронта эвакуированы 112 человек, в том числе 27 детей, подытожил чиновник.
- Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики наступали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях. Силы обороны отразили атаки и ликвидировали 740 оккупантов.
- Воздушные силы сообщили, что украинские защитники уничтожили четыре из восьми дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми российские захватчики атаковали в ночь на 28 января. Также оккупанты ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавщине.
- Российские захватчики на протяжении суток обстреливали Херсон и область, в результате чего погиб человек и пострадали двое.
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