Окупанти вдарили по Херсонщині 451 снарядом – є загиблий та двоє поранених
Херсон (Фото: Укрінформ)

Російські загарбники впродовж доби обстрілювали Херсон та область, через це загинула людина та постраждали двоє. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Загалом в області окупанти здійснили 102 обстріли, випустивши 451 снаряд (38 по Херсону), застосувавши міномети, артилерію, реактивні системи залпового вогню, танки та безпілотники, написав він.

Окупанти поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також стільникову та радіовежі у Бериславському районі, зазначив посадовець.

Унаслідок російської агресії загинула одна людина, ще двоє дістали поранення, повідомив Прокудін

  • Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники наступали на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Сили оборони відбили атаки та ліквідували 740 окупантів.
  • Повітряні сили повідомили, що українські захисники знищили чотири з восьми дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, якими російські загарбники атакували у ніч проти 28 січня.
  • Також окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині та трьома С-300 по Донеччині. 

Читайте також: Росіяни обманули більшість найманців "Шторм-Z" з грошима та зняттям судимості – ЦНС

війнаобстрілхерсонберислав