Окупанти вдарили по Херсонщині 451 снарядом – є загиблий та двоє поранених

Окупанти били по житлових кварталах, поцілили у стільникову та радіовежі у Бериславському районі

Херсон (Фото: Укрінформ)

Російські загарбники впродовж доби обстрілювали Херсон та область, через це загинула людина та постраждали двоє. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Загалом в області окупанти здійснили 102 обстріли, випустивши 451 снаряд (38 по Херсону), застосувавши міномети, артилерію, реактивні системи залпового вогню, танки та безпілотники, написав він.

Окупанти поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також стільникову та радіовежі у Бериславському районі, зазначив посадовець.

Унаслідок російської агресії загинула одна людина, ще двоє дістали поранення, повідомив Прокудін

Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники наступали на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Сили оборони відбили атаки та ліквідували 740 окупантів.

Повітряні сили повідомили, що українські захисники знищили чотири з восьми дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, якими російські загарбники атакували у ніч проти 28 січня.

Також окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині та трьома С-300 по Донеччині.

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