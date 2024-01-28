Оккупанты ударили по Херсонщине 451 снарядом - есть погибший и двое раненых

Оккупанты били по жилым кварталам, попали в сотовую и радиобашни в Бериславском районе

Херсон (Фото: Укринформ)

Российские захватчики на протяжении суток обстреливали Херсон и область, в результате чего погиб человек и пострадали двое. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Всего в области оккупанты совершили 102 обстрела, выпустив 451 снаряд (38 по Херсону), применив минометы, артиллерию, реактивные системы залпового огня, танки и беспилотники, написал он.

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также сотовую и радиобашни в Бериславском районе, отметил чиновник.

В результате российской агрессии погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщил Прокудин

Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики наступали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях. Силы обороны отразили атаки и ликвидировали 740 оккупантов.

Воздушные силы сообщили , что украинские защитники уничтожили четыре из восьми дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми российские захватчики атаковали в ночь на 28 января.

Также оккупанты ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавщине и тремя С-300 по Донецкой области.

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