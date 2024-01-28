Сили оборони ліквідували 740 окупантів та знищили 28 одиниць бронетехніки

Фото: Генштаб ЗСУ

За добу Сили оборони ліквідували 740 російських окупантів та знищили 12 артилерійських систем, 19 бойових броньованих машин та дев'ять танків загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на 28 січня 2024 року орієнтовно склали:

– особового складу – близько 382 110 (+740);

- танків – 6280 (+9);

- бойових броньованих машин – 11 671 (+19);

- артилерійських систем – 9097 (+12);

- РСЗВ – 972 (+0);

- засобів ППО – 660 (+0);

- літаків – 331 (+0);

- гелікоптерів – 324 (+0);

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7041 (+4);

- крилатих ракет – 1845 (+0);

- кораблів /катерів – 23 (+0);

- підводних човнів – 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 103 (+31);

- спеціальної техніки – 1436 (+3).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Генштаб повідомив, що загарбники наступали на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках, Сили оборони відбили атаки.

Повітряні сили повідомили, що українські захисники знищили чотири з восьми дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, якими російські загарбники атакували у ніч проти 28 січня.

Також окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині та трьома С-300 по Донеччині.

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