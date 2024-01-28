Силы обороны ликвидировали 740 оккупантов и уничтожили 28 единиц бронетехники
За сутки Силы обороны ликвидировали 740 российских оккупантов и уничтожили 12 артиллерийских систем, 19 боевых бронированных машин и девять танков захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 28 января 2024 года ориентировочно составили:
– личного состава – около 382 110 (+740);
– танков – 6280 (+9);
– боевых бронированных машин – 11 671 (+19);
– артиллерийских систем – 9097 (+12);
– РСЗО – 972 (+0);
– средств ПВО – 660 (+0);
– самолетов – 331 (+0);
– вертолетов – 324 (+0);
– БпЛА оперативно-тактического уровня – 7041 (+4);
– крылатых ракет – 1845 (+0);
– кораблей / катеров – 23 (+0);
– подводных лодок – 1(+0);
– автомобильной техники и автоцистерн – 12103 (+31);
– специальной техники – 1436 (+3).
- Генштаб сообщил, что захватчики наступали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях, Силы обороны отразили атаки.
- Воздушные силы сообщили, что украинские защитники уничтожили четыре из восьми дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми российские захватчики атаковали в ночь на 28 января.
- Также оккупанты ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавской области и тремя С-300 по Донецкой.
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