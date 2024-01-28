Силы обороны ликвидировали 740 оккупантов и уничтожили 28 единиц бронетехники
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны ликвидировали 740 российских оккупантов и уничтожили 12 артиллерийских систем, 19 боевых бронированных машин и девять танков захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян на 28 января 2024 года ориентировочно составили:

– личного состава – около 382 110 (+740);

– танков – 6280 (+9);

– боевых бронированных машин – 11 671 (+19);

– артиллерийских систем – 9097 (+12);

– РСЗО – 972 (+0);

– средств ПВО – 660 (+0);

– самолетов – 331 (+0);

– вертолетов – 324 (+0);

– БпЛА оперативно-тактического уровня – 7041 (+4);

– крылатых ракет – 1845 (+0);

– кораблей / катеров – 23 (+0);

– подводных лодок – 1(+0);

– автомобильной техники и автоцистерн – 12103 (+31);

– специальной техники – 1436 (+3).

Инфографика: Генштаб ВСУ
Инфографика: Генштаб ВСУ
  • Генштаб сообщил, что захватчики наступали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях, Силы обороны отразили атаки.
  • Воздушные силы сообщили, что украинские защитники уничтожили четыре из восьми дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми российские захватчики атаковали в ночь на 28 января.
  • Также оккупанты ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавской области и тремя С-300 по Донецкой.

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