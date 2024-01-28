ВСУ: РФ имеет около 900 дальнобойных ракет. Большинство ударов наносит баллистикой
Представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат заявил, что сейчас в России остается около 900 высокоточных дальнобойных ракет. Также он отметил в эфире телемарафона, что российское производство производит около 100 ракет в месяц.
Отвечая на вопрос о количестве высокоточных дальнобойных ракет в России, Игнат сослался на данные от Главного управления разведки Министерства обороны. Он отметил, что по последним данным – это такая же цифра, как и в предыдущий период: у России остается около 900 высокоточных дальнобойных ракет.
"Потому, что враг в течение трех крупных комбинированных атак с 29 по 8 января применил большое количество ракет. Несмотря на то, что они производят, они и теряют. Именно поэтому цифра сейчас на этом же уровне", – сообщил он.
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По словам Игната, Россия за месяц производит около 100 ракет. Он обратил внимание на то, что российская армия пока применяет мало "Калибров" – в период с 29 по 8 января во время обстрелов Украины было использовано три такие ракеты, в том числе 2 января 2024 года. Тогда оккупанты совершили массированную ракетную атаку. Они массированно атаковали Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал" и Харьков ракетой типа "Искандер-М".
Он подчеркнул, что преимущественно враг наносит удары баллистическими ракетами, в то же время у Украины "не так много средств, которые могут уничтожать именно баллистические ракеты".
Комментируя российский ракетный удар 8 января, Игнат уже отмечал, что во время атаки большое количество целей были баллистическими ракетами, которые могут сбивать только такие ПВО, как Patriot.
- Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики наступали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях. Силы обороны отразили атаки и ликвидировали 740 оккупантов.
- Воздушные силы сообщили, что украинские защитники уничтожили четыре из восьми дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми российские захватчики атаковали в ночь на 28 января. Также оккупанты ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавщине.
- Российские захватчики на протяжении суток обстреливали Херсон и область, в результате чего погиб человек и пострадали двое.
- Также 28 января россияне ударили тремя ракетами по Мирнограду – ранены три человека, повреждены 14 домов и детсад. По Константиновке захватчики выпустили две ракеты С-300 – повреждено предприятие.
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