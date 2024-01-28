ВСУ: РФ имеет около 900 дальнобойных ракет. Большинство ударов наносит баллистикой

По словам представителя ПС ВСУ Игната, враг сейчас применяет мало "Калибров" – в период с 29 по 8 января было использовано три такие ракеты

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат заявил, что сейчас в России остается около 900 высокоточных дальнобойных ракет. Также он отметил в эфире телемарафона, что российское производство производит около 100 ракет в месяц.

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Отвечая на вопрос о количестве высокоточных дальнобойных ракет в России, Игнат сослался на данные от Главного управления разведки Министерства обороны. Он отметил, что по последним данным – это такая же цифра, как и в предыдущий период: у России остается около 900 высокоточных дальнобойных ракет.

"Потому, что враг в течение трех крупных комбинированных атак с 29 по 8 января применил большое количество ракет. Несмотря на то, что они производят, они и теряют. Именно поэтому цифра сейчас на этом же уровне", – сообщил он.

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По словам Игната, Россия за месяц производит около 100 ракет. Он обратил внимание на то, что российская армия пока применяет мало "Калибров" – в период с 29 по 8 января во время обстрелов Украины было использовано три такие ракеты, в том числе 2 января 2024 года. Тогда оккупанты совершили массированную ракетную атаку. Они массированно атаковали Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал" и Харьков ракетой типа "Искандер-М".

Он подчеркнул, что преимущественно враг наносит удары баллистическими ракетами, в то же время у Украины "не так много средств, которые могут уничтожать именно баллистические ракеты".

Комментируя российский ракетный удар 8 января, Игнат уже отмечал, что во время атаки большое количество целей были баллистическими ракетами, которые могут сбивать только такие ПВО, как Patriot.

Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики наступали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях. Силы обороны отразили атаки и ликвидировали 740 оккупантов.

Воздушные силы сообщили, что украинские защитники уничтожили четыре из восьми дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми российские захватчики атаковали в ночь на 28 января. Также оккупанты ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавщине.

Российские захватчики на протяжении суток обстреливали Херсон и область, в результате чего погиб человек и пострадали двое.

Также 28 января россияне ударили тремя ракетами по Мирнограду – ранены три человека, повреждены 14 домов и детсад. По Константиновке захватчики выпустили две ракеты С-300 – повреждено предприятие.

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