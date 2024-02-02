ЗСУ: Росія почала частіше бити "Іскандерами", Х-22, С-300 і "Кинджалами". Розуміє нашу ППО

Ігнат заявив, що росіяни розуміють можливості української ППО, а тому частіше запускають балістику

Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти стали частіше атакувати Україну балістичними ракетами. Про це повідомив спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, ворог почав запускати більше ракет "Іскандер-М", аеробалістичних ракет "Кинджал", протикорабельних ракет Х-22 та зенітних ракет типу С-300.

Він зазначив, що росіяни розуміють можливості української протиповітряної оборони зі знищення дронів-камікадзе Shahed-136 і крилатих ракет.

"Тому вдається до застосування балістики, яку можуть збивати лише спеціальні засоби, а їх у нас не так багато", — заявив Ігнат.

Раніше стало відомо, що загарбники атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 2 лютого, є шість прильотів, вдарили по інфраструктурному об'єкту в Кіровоградській області.

У ніч на 2 лютого у Кропивницькому та Кривому Розі лунали вибухи.

27 січня голова Полтавської ОВА повідомив про удар двома російськими балістичними ракетами по промисловому об'єкту в Кременчуці та продовження ліквідації пожежі внаслідок російської атаки. Згодом Повітряні сили повідомили, що це були ракети "Іскандер-М".

30 січня о 12:20 та о 16:13 у Харкові було чути вибухи. Мер міста повідомив, що прильоти зафіксовані в ближньому передмісті та в районі.

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