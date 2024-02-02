ЗСУ: Росія почала частіше бити "Іскандерами", Х-22, С-300 і "Кинджалами". Розуміє нашу ППО
Російські окупанти стали частіше атакувати Україну балістичними ракетами. Про це повідомив спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.
За його словами, ворог почав запускати більше ракет "Іскандер-М", аеробалістичних ракет "Кинджал", протикорабельних ракет Х-22 та зенітних ракет типу С-300.
Він зазначив, що росіяни розуміють можливості української протиповітряної оборони зі знищення дронів-камікадзе Shahed-136 і крилатих ракет.
"Тому вдається до застосування балістики, яку можуть збивати лише спеціальні засоби, а їх у нас не так багато", — заявив Ігнат.
Раніше стало відомо, що загарбники атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 2 лютого, є шість прильотів, вдарили по інфраструктурному об'єкту в Кіровоградській області.
- У ніч на 2 лютого у Кропивницькому та Кривому Розі лунали вибухи.
- 27 січня голова Полтавської ОВА повідомив про удар двома російськими балістичними ракетами по промисловому об'єкту в Кременчуці та продовження ліквідації пожежі внаслідок російської атаки. Згодом Повітряні сили повідомили, що це були ракети "Іскандер-М".
- 30 січня о 12:20 та о 16:13 у Харкові було чути вибухи. Мер міста повідомив, що прильоти зафіксовані в ближньому передмісті та в районі.
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