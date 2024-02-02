Росія масовано атакувала Україну "шахедами", шість прильотів. Сім БпЛА не досягли цілей

Щонайменше сім безпілотників росіян не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 2 лютого. Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил.

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Військові заявляють, що ворог запустив 24 безпілотники з Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Удар був спрямований на об'єкти критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Сили протиповітряної оборони знищили 11 "шахедів" у Херсонській, Харківській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Щонайменше сім БпЛА не досягли своїх цілей та були локаційно втрачені.

ОНОВЛЕНО о 08:20. У Силах оборони півдня України уточнили, що приліт був по об'єкту інфраструктури в Кіровоградській області.

У ніч на 2 лютого у Кропивницькому та Кривому Розі лунали вибухи.

27 січня голова Полтавської ОВА повідомив про удар двома російськими балістичними ракетами по промисловому об'єкту в Кременчуці та продовження ліквідації пожежі внаслідок російської атаки. Згодом Повітряні сили повідомили, що це були ракети "Іскандер-М".

30 січня о 12:20 та о 16:13 у Харкові було чути вибухи. Мер міста повідомив, що прильоти зафіксовані в ближньому передмісті та в районі.

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