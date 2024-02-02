У Кривому Розі вночі лунали вибухи. Працювала ППО над Кропивницьким

Росія здійснила масовану дронову атаку на українські міста в ніч проти 2 лютого

Кривий Ріг (Скриншот)

В ніч проти 2 лютого у Кропивницькому та Кривому Розі пролунали вибухи, Росія атакувала ударними безпілотниками. Про це заявили місцеві Telegram-канали та представники місцевої влади.

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03:27. У Кіровоградській області пролунали вибухи, передає Суспільне.

Водночас вибухи лунали й у Кривому Розі. За даними місцевого ресурсу СВОЇ, їх було щонайменше п'ять.

За словами криворіжан, у деяких районах міста після російської дронової атаки зникло світло та водопостачання.

04:11. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив про роботу протиповітряної оборони над Кропивницьким. Попередньо, ніхто не постраждав. Чиновник закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

Влада Дніпропетровської області поки що не коментувала вибухи у Кривому Розі. Імовірно, протиповітряна оборона працювала й у Кам'янському районі.

Також Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Існувала загроза застосування авіаційних засобів ураження.

27 січня голова Полтавської ОВА повідомив про удар двома російськими балістичними ракетами по промисловому обʼєкту у Кременчуці та продовження ліквідації пожежі внаслідок російської атаки. Згодом Повітряні сили повідомили, що це були ракети "Іскандер-М".

30 січня о 12:20 та о 16:13 у Харкові було чутно вибухи. Мер міста повідомив, що прильоти зафіксовано у ближньому передмісті та у районі.

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