В Кривом Роге ночью раздавались взрывы. Работала ПВО над Кропивницким

Россия совершила массированную дроновую атаку на украинские города в ночь на 2 февраля

Кривой Рог (Скриншот)

В ночь на 2 февраля в Кропивницком и Кривом Роге раздались взрывы, Россия атаковала ударными беспилотниками. Об этом заявили местные Telegram-каналы и представители местных властей.

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03:27. В Кировоградской области прогремели взрывы, передает Общественное.

В то же время взрывы раздавались и в Кривом Роге. По данным местного ресурса СВОИ, их было не менее пяти.

По словам криворожан, в некоторых районах города после российской дроновой атаки исчезли свет и водоснабжение.

04:11. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил о работе противовоздушной обороны над Кропивницким. Предварительно никто не пострадал. Чиновник призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Власти Днепропетровской области пока не комментировали взрывы в Кривом Роге. Вероятно, противовоздушная оборона работала и в Каменском районе.

Также воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Была угроза применения авиационных средств поражения.

27 января председатель Полтавской ОВ сообщил об ударе двумя российскими баллистическими ракетами по промышленному объекту в Кременчуге и продолжении ликвидации пожара в результате российской атаки. Впоследствии Воздушные силы сообщили, что это были ракеты "Искандер-М".

30 января в 12:20 и в 16:13 в Харькове были слышны взрывы. Мэр города сообщил, что прилеты зафиксированы в ближнем пригороде и в районе.

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