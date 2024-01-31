У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: фото слідів ракет

Севастополь (Скриншот з відео)

У тимчасово окупованому Криму у Севастополі та біля міста Саки пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на місцевих мешканців.

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15:27. Незаконна російська окупаційна адміністрація оголошує повітряну тривогу.

Місцеві ЗМІ окупантів повідомляють про перекриття руху по незаконно збудованому Кримському мосту.

15:37. Російський гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв повідомляє про дим у районі Севастопольської бухти. За словами окупанта, військові РФ використовують "табельні засоби маскування".

15:42. Місцевий проукраїнський Telegram-канал "Крымский ветер" з посиланням на місцевого мешканця повідомляє про проліт ракети над Андріївкою під Севастополем у бік міста. Ресурс додає фото:

15:45. "Крымский ветер" з посиланням на місцевих пише про два вибухи у Джанкойському та Нижньогірському районах.

15:50. "Крымский ветер" з посиланням на місцевого мешканця повідомляє про два "оглушливих вибухи" у Гвардійському в Криму. Ресурс додає фото інверсійного сліду ракети:

15:57. "Крымский ветер" з посиланням на місцевого пише про вибухи у районі аеродрому Бельбек.

15:59. "Крымский ветер" публікує, як стверджується, сліди від вибухів у небі над селищем Гвардійське:

Також місцеві повідомляли про вибухи й у селищі Роздольне – там учора ЗСУ знищили радіолокаційну систему протиповітряної оборони окупантів.

Місцеві публікують фото інверсійних слідів, як стверджується, над Сімферопольським районом:

ОНОВЛЕНО о 16:44. Кореспондент проєкту Радіо Свобода "Крим Реалії" повідомив про п'ять вибухів у Севастополі. Незаконний російський гауляйтер міста заявив про нібито роботу ППО.

Наразі немає можливості підтвердити або спростувати цю інформацію.

Подальші оновлення будуть у стрічці новин.

20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.

30 січня СтратКом ЗСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили радіолокаційну станцію російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне у тимчасово окупованому Криму.

Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст припинить існувати вже у 2024 році. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.

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