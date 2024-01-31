У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: фото слідів ракет
У тимчасово окупованому Криму у Севастополі та біля міста Саки пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на місцевих мешканців.
15:27. Незаконна російська окупаційна адміністрація оголошує повітряну тривогу.
Місцеві ЗМІ окупантів повідомляють про перекриття руху по незаконно збудованому Кримському мосту.
15:37. Російський гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв повідомляє про дим у районі Севастопольської бухти. За словами окупанта, військові РФ використовують "табельні засоби маскування".
15:42. Місцевий проукраїнський Telegram-канал "Крымский ветер" з посиланням на місцевого мешканця повідомляє про проліт ракети над Андріївкою під Севастополем у бік міста. Ресурс додає фото:
15:45. "Крымский ветер" з посиланням на місцевих пише про два вибухи у Джанкойському та Нижньогірському районах.
15:50. "Крымский ветер" з посиланням на місцевого мешканця повідомляє про два "оглушливих вибухи" у Гвардійському в Криму. Ресурс додає фото інверсійного сліду ракети:
15:57. "Крымский ветер" з посиланням на місцевого пише про вибухи у районі аеродрому Бельбек.
15:59. "Крымский ветер" публікує, як стверджується, сліди від вибухів у небі над селищем Гвардійське:
Також місцеві повідомляли про вибухи й у селищі Роздольне – там учора ЗСУ знищили радіолокаційну систему протиповітряної оборони окупантів.
Місцеві публікують фото інверсійних слідів, як стверджується, над Сімферопольським районом:
ОНОВЛЕНО о 16:44. Кореспондент проєкту Радіо Свобода "Крим Реалії" повідомив про п'ять вибухів у Севастополі. Незаконний російський гауляйтер міста заявив про нібито роботу ППО.
Наразі немає можливості підтвердити або спростувати цю інформацію.
Подальші оновлення будуть у стрічці новин.
- 20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.
- 30 січня СтратКом ЗСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили радіолокаційну станцію російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне у тимчасово окупованому Криму.
- Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст припинить існувати вже у 2024 році. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.
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