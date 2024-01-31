Во временно оккупированном Севастополе и возле Сак раздались взрывы: фото
Во временно оккупированном Крыму в Севастополе и возле города Саки раздались взрывы. Об этом сообщает Общественное со ссылкой на местных жителей.
15:27. Незаконная российская оккупационная администрация объявляет воздушную тревогу.
Местные СМИ оккупантов сообщают о перекрытии движения по незаконно построенному Крымскому мосту.
15:37. Российский гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев сообщает о дыме в районе Севастопольской бухты. По словам оккупанта, военные РФ используют "табельные средства маскировки".
15:42. Местный проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местного жителя сообщает о пролете ракеты над Андреевкой под Севастополем в сторону города. Ресурс добавляет фото:
15:45. "Крымский ветер" со ссылкой на местных пишет о двух взрывах в Джанкойском и Нижегорском районах.
15:50. "Крымский ветер" со ссылкой на местного жителя сообщает о двух "оглушительных взрывах" в Гвардейском в Крыму. Ресурс добавляет фото инверсионного следа ракеты:
15:57. "Крымский ветер" со ссылкой на местного пишет о взрывах в районе аэродрома Бельбек.
15:59. "Крымский ветер" публикует, как утверждается, следы от взрывов в небе над поселком Гвардейское:
Также местные сообщали о взрывах и в поселке Раздольное – там вчера ВСУ уничтожили радиолокационную систему противовоздушной обороны оккупантов.
Местные публикуют фото инверсионных следов, как утверждается над Симферопольским районом:
Новость дополняется...
Пока нет возможности подтвердить или опровергнуть эту информацию.