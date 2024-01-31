Во временно оккупированном Севастополе и возле Сак раздались взрывы: фото

Севастополь (Скриншот с видео)

Во временно оккупированном Крыму в Севастополе и возле города Саки раздались взрывы. Об этом сообщает Общественное со ссылкой на местных жителей.

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15:27. Незаконная российская оккупационная администрация объявляет воздушную тревогу.

Местные СМИ оккупантов сообщают о перекрытии движения по незаконно построенному Крымскому мосту.

15:37. Российский гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев сообщает о дыме в районе Севастопольской бухты. По словам оккупанта, военные РФ используют "табельные средства маскировки".

15:42. Местный проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местного жителя сообщает о пролете ракеты над Андреевкой под Севастополем в сторону города. Ресурс добавляет фото:

15:45. "Крымский ветер" со ссылкой на местных пишет о двух взрывах в Джанкойском и Нижегорском районах.

15:50. "Крымский ветер" со ссылкой на местного жителя сообщает о двух "оглушительных взрывах" в Гвардейском в Крыму. Ресурс добавляет фото инверсионного следа ракеты:

15:57. "Крымский ветер" со ссылкой на местного пишет о взрывах в районе аэродрома Бельбек.

15:59. "Крымский ветер" публикует, как утверждается, следы от взрывов в небе над поселком Гвардейское:

Также местные сообщали о взрывах и в поселке Раздольное – там вчера ВСУ уничтожили радиолокационную систему противовоздушной обороны оккупантов.

Местные публикуют фото инверсионных следов, как утверждается над Симферопольским районом:

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