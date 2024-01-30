У Харкові пролунав вибух. РФ завдала ракетного удару, приліт у передмісті

Під час повітряної тривоги вдень 30 січня у Харкові пролунав вибух

Ігор Терехов (Фото: міськрада Харкова)

У Харкові після оголошення сигналу повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Близько 12:15 в обласному центрі та на всій території України оголосили тривогу — Повітряні сили написали про зліт винищувача МіГ-31К, який переносить аеробалістичні ракети "Кинджал" з аеродрому "Саваслейка".

За дві хвилини військові попередили про загрозу удару балістичними ракетами.

Вже о 12:20 у Харкові було чутно вибух, Терехов закликав мешканців бути в укриттях. Не виключено, що росіяни вдарили ракетами типу С-300.

Подробиці поки що невідомі.

ОНОВЛЕНО о 12:54. Терехов уточнив, що приліт зафіксовано у ближньому передмісті Харкова.

У ніч на 30 січня загарбники запустили по Україні 35 дронів-камікадзе Shahed-136, сили протиповітряної оборони збили 15 цілей, є руйнування в різних областях.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала вранці 23 січня, були загиблі та постраждалі у Києві, Харкові та Павлограді.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Із 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

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