РФ вдарила ракетами С-300 по Мирнограду. Вбито чоловіка, який їхав велосипедом додому — фото

Наслідки удару по Мирнограду (Фото: Донецька обласна прокуратура)

Російські окупанти вдарили ракетами типу С-300 по Мирнограду пізно увечері 29 січня. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами правоохоронців, обстріл стався близько 23:00.

Внаслідок атаки загинув 38-річний чоловік, який їхав із роботи додому.

Також поранено 50-річну жінку, її із забоями доправили до лікарні.

Прокурори фіксують усі наслідки воєнних злочинів росіян.

У ніч на 30 січня загарбники запустили по Україні 35 дронів-камікадзе Shahed-136, сили протиповітряної оборони збили 15 цілей, є руйнування в різних областях.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала вранці 23 січня, були загиблі та постраждалі у Києві, Харкові та Павлограді.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Із 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

Читайте також: Над Дніпром збили дві ракети. Уламки впали на підприємство, є поранений