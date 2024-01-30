РФ ударила ракетами С-300 по Мирнограду. Убит мужчина, который ехал на велосипеде — фото
Российские оккупанты ударили ракетами типа С-300 по Мирнограду поздно вечером 29 января. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.
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По словам правоохранителей, обстрел произошел около 23:00.
В результате атаки погиб 38-летний мужчина, который ехал с работы домой.
Также ранена 50-летняя женщина, ее с ушибами доставили в больницу.
Прокуроры фиксируют все последствия военных преступлений россиян.
В ночь на 30 января захватчики запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed-136, силы противовоздушной обороны сбили 15 целей, есть разрушения в разных областях.
- В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, были погибшие и пострадавшие в Киеве, Харькове и Павлограде.
- Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.
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