РФ ударила ракетами С-300 по Мирнограду. Убит мужчина, который ехал на велосипеде — фото

В результате удара по Мирнограду поздно вечером 29 января погиб 38-летний мужчина, ранена 50-летняя женщина

Последствия удара по Мирнограду (Фото: Донецкая областная прокуратура)

Российские оккупанты ударили ракетами типа С-300 по Мирнограду поздно вечером 29 января. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

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По словам правоохранителей, обстрел произошел около 23:00.

В результате атаки погиб 38-летний мужчина, который ехал с работы домой.

Также ранена 50-летняя женщина, ее с ушибами доставили в больницу.

Прокуроры фиксируют все последствия военных преступлений россиян.

В ночь на 30 января захватчики запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed-136, силы противовоздушной обороны сбили 15 целей, есть разрушения в разных областях.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, были погибшие и пострадавшие в Киеве, Харькове и Павлограде.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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